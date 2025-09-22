Αυστραλία: Πώς μία διακοπή στις τηλεπικοινωνίες οδήγησε σε τέσσερις θανάτους

Την περασμένη εβδομάδα, εκατοντάδες άνθρωποι στην Αυστραλία ήταν ανήμποροι να καλέσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας για 13 ώρες.

Αιτία αποτέλεσε μια διακοπή λειτουργίας των συστημάτων της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Optus, η οποία οδήγησε σε τουλάχιστον τρεις θανάτους, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Optus ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες και το κοινό για την «εντελώς απαράδεκτη» αποτυχία. Οι αυστραλιανές αρχές υποσχέθηκαν ότι ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες».

Η εταιρεία δέχεται κριτική για τον καθυστερημένο χειρισμό του περιστατικού – η δεύτερη διακοπή σε δύο χρόνια – και ο εθνικός ρυθμιστής επικοινωνιών διεξάγει έρευνα.

Περισσότερες από 600 κλήσεις σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης απέτυχαν την Πέμπτη, κυρίως από τη Νότια Αυστραλία, τη Δυτική Αυστραλία και την Βόρεια Επικράτεια.

Ωστόσο, η Optus περίμενε 40 ώρες για να ενημερώσει το κοινό για το περιστατικό και δεν ειδοποίησε τους ρυθμιστές μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα – κάτι που αντίκειται στην καθιερωμένη πρακτική, όπως αναφέρει η Australian Communications and Media Authority (Acma).

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ο διευθύνων σύμβουλος της Optus, Stephen Rue, απέδωσε τη διακοπή σε τεχνικό σφάλμα που εντοπίστηκε κατά την αναβάθμιση του δικτύου.

Σε μια σειρά ενημερώσεων το Σαββατοκύριακο, ο Rue είπε ότι η εταιρεία δεν είχε επίγνωση του περιστατικού για 13 ώρες. Πολλοί πελάτες είχαν προσπαθήσει να ενημερώσουν την εταιρεία ότι το δίκτυό της δεν λειτουργούσε, αλλά τα παράπονα δεν προωθήθηκαν ούτε χειριστήκαν όπως αναμενόταν, είπε.

«Θα ήθελα να επαναλάβω πόσο λυπάμαι για την πολύ θλιβερή απώλεια τεσσάρων ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν τις χρειάζονταν», δήλωσε ο Rue την Κυριακή.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουν ληφθεί και θα ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί», τόνισε ο ίδιος.

Η Υπουργός Επικοινωνιών Anika Wells δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών δεν έχουν καμία δικαιολογία για τις αποτυχίες κλήσεων και ότι είχε μιλήσει με τον Rue – ο οποίος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, θα έπρεπε να εξετάσει την παραίτησή του.

«Δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι εξέφρασα την απίστευτη απογοήτευσή μου που φτάσαμε ξανά εδώ τόσο γρήγορα. Ή που φτάσαμε ξανά εδώ καθόλου», είπε.

