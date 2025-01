Αυστραλία: «Πόλεμος της καμπάνας» για τις «κατασκευές» στις παραλίες

Ένας ιδιότυπος «πόλεμος» έχει ξεσπάσει στην Αυστραλία, καθώς οι συζητήσεις κορυφώνονται εν μέσω θέρους στο νότιο ημισφαίριο: Πόσο χώρο και χρόνο μπορεί να καταλαμβάνει καθένας στην παραλία όταν πηγαίνει να απολαύσει τη θάλασσα;

«Εδώ και χρόνια, ένας αμφιλεγόμενος εισβολέας καταλαμβάνει σταδιακά τις αγαπημένες παραλίες της Αυστραλίας. Καταπίνοντας την άμμο, εμποδίζοντας τη θέα στον ωκεανό και μετατρέποντας την ακτή σε έναν ενοχλητικό λαβύρινθο, είναι μια θάλασσα από μεγάλες σκηνές στην παραλία, που ονομάζονται "καμπάνες" στην Αυστραλία», μεταδίδει το BBC στο ρεπορτάζ για το θέμα.

«Έχουμε γεμίσει, είναι παντού», λέει η Κλερ, 30 ετών, που ζει στο Σίδνεϊ. Για εκείνη – και για τους περισσότερους Αυστραλούς – το να δροσιστεί στη θάλασσα, σε μια γεμάτη ημέρα, σημαίνει μια διαδρομή με κίνηση προς την ακτή, συν μια αιωνιότητα που προσπαθεί να βρει θέση στάθμευσης. Τώρα, η τρέλα της "καμπάνας" σημαίνει ότι την περιμένει άλλη μία «μάχη» στην παραλία.

Ο πολυεστέρας κινείται ρυθμικά στο θαλασσινό αεράκι όσο μπορεί να δει το μάτι. Μερικές από τις καμπάνες, τέντες δηλαδή που χωρούν περί τα τέσσερα άτομα, είναι άδειες, καθώς στήνονται το ξημέρωμα και στη συνέχεια εγκαταλείπονται για ώρες, έως ότου οι ιδιοκτήτες θέλουν πραγματικά να τις χρησιμοποιήσουν. «Ο τεράστιος χώρος που καταλαμβάνουν οι άνθρωποι… [όταν] προσπαθείς απλώς να βρεις ένα ελεύθερο τετραγωνικό άμμου για να απλώσεις την πετσέτα σου, μπορεί να είναι λίγο απογοητευτικός», λέει η Κλερ.

Δεν είναι η μόνη που εκνευρίζεται. Ήδη στην Αυστραλία, η συζήτηση για την κουλτούρα και την εθιμοτυπία στην παραλία έχει πυροδοτηθεί, με ένθερμους υποστηρικτές και από τις δύο πλευρές. Η διαμάχη σχετικά με την αποδεκτή χρήση των σκηνών έχει κυριαρχήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - προκαλώντας μέχρι και την παρέμβαση του πρωθυπουργού.

Αυτοί που τις μισούν, υποστηρίζουν ότι οι καμπάνες κατακλύζουν τον δημόσιο χώρο και δεν σέβονται τους άλλους κολυμβητές. «Όταν… μολύνεις την παραλία με τις τέσσερις καμπάνες σου η μία δίπλα στην άλλη, πού θα πάει ο Νικ;», λέει ο TikToker Νικ Σαλέρνο στην τηλεοπτική εκπομπή The Project: «Θέλω απλώς τον χώρο μου στην παραλία, παιδιά».

Αλλά όσοι υποστηρίζουν την καμπάνα στις παραλίες, λένε ότι η αναζήτηση προστασίας από τον ήλιο της Αυστραλίας δεν είναι έγκλημα - και είναι ο κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του. Η Αυστραλία είναι η πρωτεύουσα του καρκίνου του δέρματος στον κόσμο και πολλοί υποστηρικτές – συμπεριλαμβανομένης της εθνικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, το Συμβούλιο Καρκίνου – υποστηρίζουν ότι η νέα τάση πρέπει πραγματικά να υποστηριχθεί.

«Ο σύντροφός μου και εγώ έχουμε μια δροσερή καμπάνα γιατί και οι δύο καιγόμαστε πολύ εύκολα και δεν θέλουμε να πεθάνουμε από καρκίνο του δέρματος μέχρι τα 30, ελπίζω να μας βοηθήσει σε αυτό», έγραψε ένα άτομο, στο TikTok.

Κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία της ασφάλειας από τον ήλιο, υποστηρίζουν οι επικριτές της καμπάνας, αλλά λένε ότι είναι απλώς μια βολική δικαιολογία για πολλούς από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις σκηνές στην παραλία.

Τις μισές φορές δεν κάθονται καν στην σκιά, ισχυρίζονται, και δεν χρειάζεται δύο άτομα να στήνουν μια ολόκληρη σκηνή για μια ή δύο ώρες, όταν το αντηλιακό και ένα καπέλο θα κάνουν μια χαρά.

Άλλοι θιασώτες της καμπάνας, έχουν κι άλλα επιχειρήματα. Ένας από εκείνους που στήνουν τα «κάστρα» με τις καμπάνες τους νωρίς το πρωί για να κρατήσουν «θέση», για την οικογένειά του αργότερα εκείνη την ημέρα. «Υπάρχει πολλή έρευνα για αυτό το θέμα. Ξυπνάς νωρίς, πρέπει να παρακολουθείς την παλίρροια. Δεν μπορείς απλά να την αφήσεις εκεί και να φύγεις... επενδύεις ​​σε αυτό», εξήγησε.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ήταν μεταξύ των εκείνων που έχουν εξοργιστεί από την τάση της καμπάνας: «Αυτό δεν παίζει», είπε σε τηλεοπτική εκπομπή. «Ένα από τα σπουδαία πράγματα για την Αυστραλία, σε αντίθεση με ορισμένα μέρη του κόσμου, που πηγαίνεις και πρέπει να πληρώσεις για να πας στην παραλία. Εδώ, όλοι κατέχουν την παραλία... Και αυτό είναι παραβίαση αυτής της αρχής, πραγματικά».

Ακόμη και ναυαγοσώστες έχουν απόψεις για το θέμα, με κάποιους να λένε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι αυτές οι σκηνές, μπορεί να τους δυσκολέψουν να κάνουν τη δουλειά τους.

Το «Cabanagate» όπως έχει ονομαστεί, πραγματικά έχει επηρεάσει τους Αυστραλούς και συζητείται παντού. Πρώτον, διότι η Αυστραλία θεωρεί τον εαυτό της ως μια κοινωνία ισότητας – τη χώρα του «δίκαιου» – και αυτό επεκτείνεται στη χρήση ενός από τα πιο πολύτιμα εθνικά της περιουσιακά στοιχεία.

«Οι αυστραλιανές παραλίες, πάντα θεωρούνταν κοινόχρηστοι χώροι, δημοκρατικοί χώροι όπου διαλύονται οι κοινωνικές ιεραρχίες… θεωρούνται ως ένας εξαιρετικός ισοσταθμιστής», λέει η Ece Kaya, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σίδνεϊ.

Και οι Αυστραλοί προστατεύουν αυτό το ιδανικό: «Το βλέπουν ως εκ γενετής δικαίωμα», λέει ο Chris Pepin-Neff, ο οποίος μελετά την αυστραλιανή κουλτούρα των παραλιών.

Υπάρχει μάλιστα και ιστορία στην υπόθεση των παραλιών στην Αυστραλία: Όταν το 1929, οι θαμώνες της παραλίας στην παραλία Coogee του Σίδνεϊ αναγκάστηκαν να πληρώσουν για την πρόσβαση στο μόνο μέρος του νερού που ήταν ασφαλές από καρχαρίες, έγινε «επανάσταση». Πιο πρόσφατα, μια προσφορά για ενοικίαση τμήματος της διάσημης παραλίας Bondi του Σίδνεϊ σε ένα αποκλειστικό beach club προκάλεσε τεράστια κατακραυγή.

Και ενώ η χρήση της καμπάνας αυτής, είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο, υπάρχει εδώ και πολύ καιρό «τεράστια ταξική ένταση» γύρω από τη χρήση της στην ακτογραμμή της χώρας, προσθέτει ο Δρ Pepin-Neff.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι μόνο οι έχοντες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτά τα «κόλπα» στις παραλίες, με αποτέλεσμα να αποκλείεται η μεσαία τάξη από την πρόσβαση σε αυτές. «Και υπάρχει η αντίληψη ότι διεισδύει ακόμη περισσότερο, και έτσι μια μέση οικογένεια δεν μπορεί να πάρει ούτε μια γλάστρα στην παραλία», συμπληρώνει.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα για το ποιος χρησιμοποιεί τις καμπάνες και γιατί. Υπάρχει επίσης και η άποψη ότι υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι που οι άνθρωποι μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν. Ίσως να έχουν ταξιδέψει πολύ και να σκοπεύουν να μείνουν πολλές ώρες στην παραλία ή μπορεί να έχουν κάποια αναπηρία ή μικρά παιδιά που πρέπει να φροντίσουν, λέει. «Υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ μιας ελεύθερης και ανοιχτής παραλίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας και του να βεβαιωθείτε ότι ο ένας σέβεται τον άλλον».

Ωστόσο, ακόμη και όσοι κατανοούν τους λόγους χρήσης τους, δεν προσφέρουν καμία υπεράσπιση για όσους το παρακάνουν: «Ως κάτοικος του Σίδνεϊ, νομίζω ότι γίνεται κατάχρηση του προνομίου… αυτό δεν είναι δίκαιο».

Καθώς όμως η συζήτηση εντείνεται, υπάρχουν ορισμένες εκκλήσεις για εκεχειρία για την αποκατάσταση της ειρήνης στις αυστραλιανές ακτές. Ο ιδρυτής του Beachkit Australia, Rowan Clark, ο οποίος πουλά εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων καμπάνων, είπε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald, ότι πιστεύει ότι οι λάτρεις της καμπάνας πρέπει να είναι πιο ευγενικοί.

