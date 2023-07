Αυστραλία: Μυστηριώδης κύλινδρος ξεβράστηκε σε παραλία- Τι λένε οι Αρχές

Ένα μυστηριώδες αντικείμενο που ξεβράστηκε σε ακτή στα δυτικά παράλια της Αυστραλίας σήμανε συναγερμό στις τοπικές Αρχές αλλά και ενθουσιασμό στους συνωμοσιολόγους με τον τεράστιο κύλινδρο να δημιουργεί «κύμα» από εικασίες για την προέλευσή του.

Ειδικότερα, ένας τεράστιος χάλκινος κύλινδρος εντοπίστηκε σε παραλία στο Green Head, μια παραλιακή πόλη της Αυστραλίας περίπου 250 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ, με την τοπική αστυνομία να αναφέρει σήμερα πως πρόκειται πιθανότατα για «διαστημικά σκουπίδια».

Όταν εντοπίστηκε το μυστηριώδες μεταλλικό αντικείμενο, ξέσπασαν πολλές εικασίες για την προέλευσή του, με τις αυστραλιανές Αρχές να αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για απομεινάρια από επιβατικό αεροσκάφος και να ζητούν από τον κόσμο να κρατήσει αποστάσεις καθώς ο κύλινδρος θεωρούταν ως «εν δυνάμει επικίνδυνος».

«Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε πως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια από κοινού με διάφορες κρατικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καθορίσουμε την προέλευση και την πηγή του αντικειμένου», ανέφερε σχετική ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας προσθέτοντας πως «η έρευνα είναι σε εξέλιξη και μέχρι νεωτέρας καλούμε όλους να αποφύγουν περαιτέρω συμπεράσματα».

Τελικά, σήμερα, οι αστυνομικές Αρχές της Δυτικής Αυστραλίας ανέφεραν σε σχετική δήλωση ότι το αντικείμενο είναι ασφαλές και πιστεύεται ότι πρόκειται για «διαστημικά συντρίμμια». Η αστυνομία πρόσθεσε ότι συζητά τρόπους με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή αφαίρεση και αποθήκευση του τεράστιου κυλίνδρου.

«Το αντικείμενο θα μπορούσε να είναι από ένα ξένο διαστημικό όχημα και επικοινωνούμε με ομολόγους μας από όλο τον κόσμο που μπορεί να είναι σε θέση να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες», έγραψε η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία στο Twitter.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.



The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.



