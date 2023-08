«Attenzione pickpockets!»: Ακροδεξιά η γυναίκα που έγινε viral, προειδοποιώντας για πορτοφολάδες

Τις τελευταίες εβδομάδες είναι μάλλον απίθανο να έχετε TikTok και να μην είδατε έστω και ένα βίντεο με μια γυναίκα να φωνάζει σε δημόσιο χώρο στην Ιταλία «Attenzione pickpockets!».

Πρόκειται για την 57χρονη Μόνικα Πόλι, η οποία με μια μάλλον βροντερή φωνή ειδοποιεί τους τουρίστες και τους κατοίκους της Βενετίας στην Ιταλία για την παρουσία πορτοφολάδων στο σημείο που βρίσκεται.

Η προειδοποίηση «Attenzione pickpockets, attenzione borseggiatrici!» (=Προσοχή πορτοφολάς! Προσοχή πορτοφολάς!) έγινε γρήγορα λατρεία στο Tiktok με την Πόλι να φωνάζει τόσο έντονα και επαναλαμβανόμενα αυτές τις λέξεις που το βίντεο απέκτησε για πολλούς κωμικά χαρακτηριστικά.

Χιλιάδες χιουμοριστικά βίντεο με τη φωνή της κατέκλεισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ η φράση έγινε ακόμα και τραγούδι. Χαρακτηριστικό της επιτυχίας είναι πως ένας Βραζιλιάνος DJ, ο Alok, έπαιξε ρεμίξ με τη φωνή της στο βελγικό φεστιβάλ του Tomorrowland.

Μπορεί λοιπόν η φωνή της να κάνει τον γύρο του κόσμου, όμως τόσο η δράση της Μόνικα Πόλι όσο και η ιδεολογική της τοποθέτηση κάθε άλλο παρά κωμικά είναι.

Σε συνέντευξη που έδωσε στους New York Times, η Πόλι καυχιέται ότι είναι μέλος της «παλαιότερης ομάδας κατά των πορτοφολάδων στην Ιταλία». Πράγματι, η 57χρονη είναι μέλος των «Cittadini non distratti» (=Πολιτών σε επιφυλακή), μιας ομάδας περίπου 50 ατόμων στη Βενετία που αυτόκλητα έχουν ως αποστολή την καταπολέμηση των κλοπών.

