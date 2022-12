ΑΤΜ στην Ινδία δίνει χρυσά νομίσματα: «Κρύψτε καλά το PIN σας»

Εξωτερικά, μοιάζει με συνηθισμένο μηχάνημα ανάληψης μετρητών, αλλά πρόκειται για το πρώτο «ATM χρυσού» στην Ινδία.

Το «ΑΤΜ χρυσού» είναι δημιούργημα της GoldSikka και διαθέτει χρυσά νομίσματα που ζυγίζουν μεταξύ 0,5 και 100 γραμμαρίων με το πάτημα ενός κουμπιού, σε μια χώρα όπου το πολύτιμο αυτό μέταλλο θεωρείται ασφαλής και ελκυστική επένδυση.

Ένα νόμισμα 100 γραμμαρίων αξίζει περίπου 7.000 δολάρια, κάνοντας ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη οι χρήστες να κρύβουν καλά τον αριθμό ΡΙΝ τους από όποιον βρίσκεται κοντά τους στο μηχάνημα.

«Αντί να πηγαίνει κανείς σε κοσμηματοπωλεία, μπορεί να έρθει εδώ απευθείας και να πάρει από εδώ νομίσματα», δήλωσε ο Πρατάπ, αντιπρόεδρος της GoldSikka, που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα.

We proudly announce that we have successfully launched Gold ATM and, through this achievement, we unleash the unstoppable journey to make Bharat Sone ki Chidiya phir se, and contribute to the mission of Bangaru Telangana.https://t.co/a2Q25copfW#goldatm #goldatmindia #goldatmhyd pic.twitter.com/Y4QOpuhoSD