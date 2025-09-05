ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αποκαλύψεις για μυστική αποστολή των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα: Navy Seals σκότωσαν αμάχους το 2019

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει γίνει γνωστός

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αποκαλύψεις για μυστική αποστολή των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα: Navy Seals σκότωσαν αμάχους το 2019 Facebook Twitter
0

Σοβαρά ερωτήματα για μια αποτυχημένη μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα φέρνει στο φως δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται νυν και πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους με γνώση των ακόμη απόρρητων λεπτομερειών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον Μάρτιο του 2019 ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε επιχείρηση Navy Seals με στόχο την τοποθέτηση συσκευής παρακολούθησης για τις επικοινωνίες του Κιμ Γιονγκ-ουν, λίγο πριν από τη συνάντησή τους. Ωστόσο, η αποστολή κατέρρευσε όταν η ομάδα των Seals εντόπισε Βορειοκορεάτες πολίτες που ψάρευαν οστρακοειδή. Οι Αμερικανοί κομάντος άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες σε μικρό αλιευτικό σκάφος. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει γίνει γνωστός.

Η αποστολή οργανώθηκε με τη χρήση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου και μίνι-υποβρυχίων, ενώ επρόκειτο να συμμετάσχουν οκτώ Seals. Το σχέδιο προέβλεπε μυστική διείσδυση στην ακτή, εγκατάσταση της συσκευής και διαφυγή. Μετά την αιματηρή εμπλοκή, η αποστολή εγκαταλείφθηκε χωρίς να επιτευχθεί ο στόχος.

Αν και η αμερικανική και η βορειοκορεατική κυβέρνηση δεν έχουν επιβεβαιώσει ποτέ το περιστατικό, μια απόρρητη ανασκόπηση του Πενταγώνου κατέληξε ότι οι θάνατοι «ήταν δικαιολογημένοι» με βάση τους κανόνες εμπλοκής. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος είχε εκφράσει φόβους ότι ακόμη και περιορισμένη στρατιωτική ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικά αντίποινα από την Πιονγκγιάνγκ.

Η αποκάλυψη φέρνει στη μνήμη παρόμοια μυστική επιχείρηση που είχε εγκριθεί το 2005 από τον τότε πρόεδρο Τζορτζ Μπους. Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Πεντάγωνο σχολίασαν το δημοσίευμα.

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού από «σκιά» στο προσκήνιο: Ποιος είναι ο 39χρονος πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Διεθνή / Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού από την «σκιά» στο προσκήνιο: Ο 39χρονος πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ο πιο σταθερός υπουργός στην κυβέρνηση Μακρόν, ετοιμάζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη γαλλική πολιτική σκηνή, με κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας.
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ: Έφοδος της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai - Τουλάχιστον 450 συλλήψεις

Διεθνή / ΗΠΑ: Έφοδος της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai - Συλλήψεις εκατοντάδων Νοτιοκορεατών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας εξέφρασε «ανησυχία και λύπη» για το συμβάν, ζητώντας «ειδική μέριμνα ώστε να μην παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών μας»
LIFO NEWSROOM
Η Tesla υπόσχεται έως 1 τρισ. δολάρια στον Έλον Μασκ αν πετύχει φιλόδοξους στόχους

Διεθνή / Tesla: Υπόσχεται έως 1 τρισ. δολάρια στον Έλον Μασκ αν πετύχει φιλόδοξους στόχους

Η εταιρεία τόνισε ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα με στόχο να διασφαλιστεί η παραμονή του Μασκ και η συγκέντρωσή του στην Tesla, παράλληλα με τις ηγετικές του θέσεις στη SpaceX, τη xAI και άλλες εταιρείες
LIFO NEWSROOM
Πούτιν: Ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία πριν από συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι»

Διεθνή / Πούτιν: Ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία πριν από συμφωνία ειρήνης θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι»

Απέρριψε επίσης την ιδέα ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων ακόμη και μετά από τελική συμφωνία ειρήνης, λέγοντας πως «κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συνθήκη για τον τερματισμό της εισβολής»
LIFO NEWSROOM
 
 