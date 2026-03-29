Τα AI εργαλεία εκπαιδεύονται με τα δεδομένα σας - Πώς να το σταματήσετε

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI) που ενσωματώνονται όλο και περισσότερο σε καθημερινές πλατφόρμες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για απαντήσεις και αυτοματοποίηση εργασιών, αλλά και για την εκπαίδευση των ίδιων των μοντέλων τους με βάση τα δεδομένα των χρηστών.

Οι συνομιλίες, τα ερωτήματα και γενικότερα το περιεχόμενο που εισάγουν οι χρήστες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών, ακόμη και όταν υποβάλλονται σε διαδικασίες ανωνυμοποίησης. Για πολλούς, αυτό δημιουργεί ζητήματα ιδιωτικότητας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προσωπικές πληροφορίες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πλατφόρμες προσφέρουν τη δυνατότητα απενεργοποίησης της χρήσης δεδομένων για εκπαίδευση. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν ταυτίζεται με τη διαγραφή του ιστορικού συνομιλιών: ακόμη και αν το ιστορικό διαγραφεί, τα δεδομένα μπορεί να έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των μοντέλων.

Αντίστοιχα, είναι εφικτό να διατηρείται το ιστορικό συνομιλιών χωρίς να επιτρέπεται η αξιοποίησή του για βελτίωση των υπηρεσιών, ανάλογα με την πλατφόρμα.

Οι επιλογές αυτές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των εφαρμογών και συχνά βρίσκονται σε ενότητες ρυθμίσεων που δεν είναι άμεσα εμφανείς.

ChatGPT

Στο ChatGPT, η απενεργοποίηση της χρήσης δεδομένων γίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού.

Στην έκδοση για υπολογιστή, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν την εικόνα προφίλ επάνω δεξιά, να επιλέξουν «Settings» και στη συνέχεια «Data controls», όπου υπάρχει η επιλογή «Improve the model for everyone» που μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Στην εφαρμογή για κινητά, η ίδια ρύθμιση βρίσκεται στο μενού επάνω αριστερά. Από εκεί, επιλέγοντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, εμφανίζεται η ενότητα «Data controls» με την αντίστοιχη επιλογή.

Copilot

Στο Copilot της Microsoft, οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν ξεχωριστά τη χρήση δεδομένων από κείμενο και από φωνητικές εντολές.

Στην έκδοση για υπολογιστή, πατώντας την εικόνα προφίλ επάνω δεξιά και στη συνέχεια το όνομα του λογαριασμού, εμφανίζεται η ενότητα «Privacy», όπου υπάρχουν δύο επιλογές για απενεργοποίηση της εκπαίδευσης, μία για το κείμενο και μία για τη φωνή.

Στην εφαρμογή για κινητά, οι ίδιες επιλογές βρίσκονται σε παρόμοιο σημείο, μέσω της εικόνας προφίλ επάνω δεξιά και των ρυθμίσεων λογαριασμού.

Gemini

Στο Gemini της Google, η απενεργοποίηση της εκπαίδευσης δεν γίνεται ξεχωριστά από το ιστορικό συνομιλιών, καθώς οι δύο λειτουργίες είναι συνδεδεμένες.

Στην έκδοση για υπολογιστή, η επιλογή βρίσκεται στην ενότητα «Activity» στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης. Στην εφαρμογή για κινητά, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν την εικόνα προφίλ επάνω δεξιά και να επιλέξουν «Gemini Apps Activity».

Από εκεί, μπορούν να απενεργοποιήσουν την καταγραφή δραστηριότητας, κάτι που σημαίνει ότι οι συνομιλίες δεν θα χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση. Σύμφωνα με την εφαρμογή, τα δεδομένα ενδέχεται να διατηρούνται για έως και 72 ώρες, ακόμη και μετά την απενεργοποίηση, πριν διαγραφούν.

Όταν η καταγραφή δραστηριότητας είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση σε κάθε νέα συνομιλία ότι το περιεχόμενο δεν θα αποθηκευτεί.

Perplexity

Στο Perplexity, οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη χρήση των δεδομένων τους για εκπαίδευση μέσα από τις ρυθμίσεις λογαριασμού.

Στην έκδοση για υπολογιστή, η επιλογή βρίσκεται πατώντας το εικονίδιο ρυθμίσεων δίπλα στο όνομα χρήστη, κάτω δεξιά στην οθόνη. Στην ενότητα «Account» υπάρχει η επιλογή «AI Data Retention», η οποία μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Στην εφαρμογή για κινητά, η αντίστοιχη ρύθμιση εμφανίζεται μέσω της εικόνας προφίλ επάνω αριστερά, όπου υπάρχει επιλογή με παρόμοια λειτουργία, με την ονομασία «AI Data Usage».

Grok στο X

Στην περίπτωση του Grok στην πλατφόρμα X, η σχετική επιλογή βρίσκεται στις ρυθμίσεις απορρήτου.

Στην έκδοση για υπολογιστή, οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στο μενού «More», να επιλέξουν «Settings and privacy» και στη συνέχεια «Privacy and safety». Εκεί, στην ενότητα «Grok and third-party collaborators», υπάρχει επιλογή που επιτρέπει ή όχι τη χρήση των δεδομένων για εκπαίδευση, την οποία μπορούν να απενεργοποιήσουν.

Στην εφαρμογή για κινητά, η ίδια διαδρομή είναι διαθέσιμη μέσω της εικόνας προφίλ επάνω αριστερά και των ρυθμίσεων.

LinkedIn

Στο LinkedIn, η επιλογή για τη χρήση δεδομένων σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται επίσης στις ρυθμίσεις απορρήτου.

Στην έκδοση για υπολογιστή, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν την εικόνα προφίλ, να επιλέξουν «Settings and privacy» και στη συνέχεια «Data privacy», όπου υπάρχει η επιλογή «Data for generative AI improvement», η οποία μπορεί να απενεργοποιηθεί.

Στην εφαρμογή για κινητά, η ίδια ρύθμιση βρίσκεται μέσω της εικόνας προφίλ επάνω αριστερά, ακολουθώντας τη διαδρομή «Settings», «Data privacy» και «Data for generative AI improvement».

Με πληροφορίες από The Verge

