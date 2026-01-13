«Πυροβολούν κατευθείαν εναντίον των διαδηλωτών»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την αιματηρή καταστολή στο Ιράν

Το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας τις τελευταίες ώρες στρέφεται στο Ιράν, όπου οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις αντιμετωπίζονται με πρωτοφανή βία από τις αρχές.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν αιματηρές συγκρούσεις στους δρόμους μεγάλων πόλεων του Ιράν, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους και η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει σχεδόν πλήρως κοπεί, δυσχεραίνοντας την ανεξάρτητη ενημέρωση.

Ο Omid, ένας άνδρας γύρω στα 40, που έχει αλλάξει το όνομά του για λόγους ασφαλείας, δήλωσε στο BBC: «Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, πυροβόλησαν κατευθείαν εναντίον των διαδηλωτών και οι άνθρωποι έπεφταν εκεί που στεκόντουσαν».

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν σε διάφορες πόλεις εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά κορυφώθηκαν μετά τις εκκλήσεις του Ρεζά Παχλαβί, του εξόριστου γιου του τελευταίου Σάχη.

Unlike the flood of AI pro-Islamic Republic protests on social media, this one is real.



Thousands of Iranians flooded the streets of Iran to oppose the Islamic Republic. pic.twitter.com/sHrEBdF67T — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 13, 2026

Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν άμεση και θανατηφόρα, με στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις, όπως οι Basij, η σκληρή παραστρατιωτική οργάνωση των Φρουρών της Επανάστασης και οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, να πυροβολούν αδιακρίτως άοπλους διαδηλωτές, συχνά από οχήματα.

BREAKING: Thousands of Iranians are out on the streets of Isfahan, Iran demanding an end to the Islamic Republic.



These people have been shot at and tortured, yet they’re still going.



Their bravery is truly inspirational. pic.twitter.com/n05q3hwd5l — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 12, 2026

Μαρτυρίες από την Τεχεράνη, τη Φαρντίς, το Καράζ, τη Ραστ και τη Μασχάντ αναφέρουν ότι οι διαδηλωτές στέκονταν μόνο με φωνές και πανό, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν όπλα στους δρόμους.

Πολλοί μάρτυρες αναφέρουν σωρούς από πτώματα σε νοσοκομεία ή σε εγκαταστάσεις νεκροτομείων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι οικογένειες έπρεπε να πληρώσουν για να παραλάβουν τους νεκρούς τους. Την ίδια ώρα η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει σχεδόν πλήρως διακοπεί, δυσχεραίνοντας την ανεξάρτητη επαλήθευση.

Σύμφωνα με την ανθρωπιστική οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO), τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων 9 ανηλίκων, ενώ τοπικές πηγές μιλούν για ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερο αριθμό, από μερικές εκατοντάδες έως χιλιάδες.

Ταυτόχρονα, ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν 100 νεκρούς από τις δυνάμεις ασφαλείας, καταγγέλλοντας τους διαδηλωτές για καταστροφές σε τζαμιά και τράπεζες. Μαρτυρίες νοσοκόμων και γιατρών περιγράφουν υπερφορτωμένα νοσοκομεία, σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τα μάτια, και σωρούς πτωμάτων που δεν παραδίδονται στις οικογένειες.

🚨🇮🇷🇺🇸 TRUMP: IRAN “CALLED TO NEGOTIATE” AS DEADLY CRACKDOWN CONTINUES



Trump says Iran’s leadership has reached out to negotiate, even as security forces intensify a brutal crackdown on nationwide protests.



Activists say at least 544 people have been killed and 10,000+… pic.twitter.com/EIluy7U184 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 12, 2026

Γραφικά βίντεο από το κανάλι Vahid Online δείχνουν δεκάδες πτώματα σε κέντρα νεκροτομείων και αποθήκες, με οικογένειες να προσπαθούν να τα αναγνωρίσουν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε σοκαρισμένος από τις αναφορές βίας και υπερβολικής χρήσης δύναμης, ενώ η Ειδική Εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν τόνισε ότι η χρήση θανατηφόρας βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Η εικόνα που προκύπτει από τις μαρτυρίες, τα βίντεο και τις αναφορές των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων δείχνει ότι οι διαδηλώσεις αντιμετωπίστηκαν με σκόπιμη και συστηματική θανατηφόρα βία, με εκατοντάδες θύματα σε πολλές πόλεις της χώρας.

Με πληροφορίες από BBC