Αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βενεζουέλας: Ο Τραμπ κλιμακώνει, ο Μαδούρο απαντά

Η κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ – Βενεζουέλας εισέρχεται σε νέα φάση έντασης, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εγκρίνει στρατιωτικό πλήγμα εναντίον σκάφους που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, ανήκε στο καρτέλ Tren de Aragua. Το αμερικανικό ναυτικό, που έχει ενισχύσει την παρουσία του στα ανοικτά της Καραϊβικής, υποστήριξε ότι το ταχύπλοο μετέφερε ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ και αποτέλεσε «νόμιμο στόχο».

Ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για «πόλεμο κατά της ναρκοτρομοκρατίας», τονίζοντας ότι ο Τραμπ είναι «πλήρως δεσμευμένος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να προστατεύσει την πατρίδα». Η εκπρόσωπος Άννα Κέλι δήλωσε στο Newsweek: «Τα ναρκωτικά σκοτώνουν περισσότερους από 100.000 Αμερικανούς κάθε χρόνο. Ο πρόεδρος ενήργησε για να αποτρέψει την είσοδο θανατηφόρων φορτίων στις ακτές μας».

Ο ίδιος ο Τραμπ δημοσίευσε βίντεο από την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για την εξουδετέρωση 11 «ναρκοτρομοκρατών». Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων στην περιοχή, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Καράκας.

Η απάντηση Μαδούρο

Από την πλευρά του, ο Νικολάς Μαδούρο χαρακτήρισε τις ενέργειες των ΗΠΑ «απόπειρα υποδούλωσης της Βενεζουέλας» και ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή κατά μήκος των συνόρων και της ακτογραμμής. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν σε πολιτοφυλακές, προειδοποιώντας ότι «ο λαός θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της χώρας».

Ο Μαδούρο κατηγορείται από την Ουάσινγκτον για εμπλοκή σε διεθνές δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών μέσω του αποκαλούμενου Cartel de los Soles. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει προκηρύξει επικήρυξη 50 εκατ. δολαρίων για τη σύλληψή του.

Παρά τις επιθετικές κινήσεις, αναλυτές εκτιμούν ότι τα στρατιωτικά πλήγματα δεν θα αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων. Ο Felix Cook, από την εταιρεία ασφάλειας S-RM, ανέφερε ότι ο Μαδούρο «έχει αποδειχθεί επίμονα ανθεκτικός» και ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η συνέχιση του αδιεξόδου, εκτός εάν υπάρξει γενικευμένη στρατιωτική κλιμάκωση, την οποία «καμία πλευρά δεν επιθυμεί πραγματικά».

Ο Brett Erickson, ειδικός σε θέματα κυρώσεων, σημείωσε ότι τα οικονομικά μέτρα είναι πιο αποτελεσματικά από τα στρατιωτικά: «Η μόνη στρατηγική με ουσιαστικό αντίκτυπο είναι ο αποκλεισμός των καρτέλ από το διεθνές τραπεζικό σύστημα και η αποκοπή τους από τις πηγές ρευστότητας». Προειδοποίησε δε ότι ο Τραμπ, με τέτοιες κινήσεις, «ρισκάρει να υπονομεύσει την εικόνα του ως προέδρου που δεν εμπλέκει τη χώρα σε νέους πολέμους».

Οι περισσότερες δημοκρατικές χώρες δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως πρόεδρο της Βενεζουέλας μετά τις αμφιλεγόμενες εκλογές του 2024. Στο εσωτερικό, το καθεστώς κατηγορείται για συνεργασία με το Tren de Aragua, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατική οργάνωση και «ένοπλο βραχίονα» της εγκληματικής οικονομίας της χώρας.

Την ίδια ώρα, δορυφορικές εικόνες δείχνουν μεγάλη κινητοποίηση του αμερικανικού ναυτικού στην Καραϊβική, ενώ η Βενεζουέλα μετακινεί στρατεύματα προς τις παράκτιες περιοχές. Η Μόσχα, σύμμαχος του Καράκας, έχει ήδη αντιδράσει, προειδοποιώντας για «παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας».

Τι μέλλει γενέσθαι

Αν και οι περισσότεροι ειδικοί αποκλείουν το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής, η ανησυχία επικεντρώνεται σε μια πιθανή «λανθασμένη εκτίμηση» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε ότι κάθε «ναρκοτρομοκρατικό» σκάφος στην περιοχή «θα έχει την ίδια τύχη» με το ταχύπλοο που καταστράφηκε.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται κρίσιμη, καθώς η Ουάσινγκτον προσπαθεί να συνδυάσει την πολιτική «μέγιστης πίεσης» με οικονομικές κυρώσεις, ενώ η κυβέρνηση Μαδούρο επιχειρεί να εμφανιστεί ως θύμα ξένης επιθετικότητας, συσπειρώνοντας τον πληθυσμό.