ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Αϊτή: Ποδοπατήθηκαν σε δημοφιλές αξιοθέατο - Τουλάχιστον 30 νεκροί

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Citadelle Laferrière, οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα, που είχε ανεγερθεί λίγο καιρό αφότου η Αϊτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία

ΑΙΤΗ ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΔΟΠΑΤΗΜΑ Facebook Twitter
The LiFO team
0

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ποδοπατήματος επισκεπτών σε πολύ δημοφιλές αξιοθέατο στη βόρεια Αϊτή χθες Σάββατο, όπως αναφέρουν τοπικές αρχές και δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τον Ζαν Ανρί Πετί, επικεφαλής πολιτικής προστασίας στον βορρά, η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Citadelle Laferrière, οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα, που είχε ανεγερθεί λίγο καιρό αφότου η Αϊτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία.

Μεγάλος αριθμός επισκεπτών είχε συγκεντρωθεί στο φρούριο, στον δήμο Μιλό, σημείωσε σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Le Nouvelliste.

Το φρούριο αυτό, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς με βάση τον κατάλογο της UNESCO, οικοδομήθηκε από απελεύθερους σκλάβους και θεωρείται σύμβολο του αγώνα των πολιτών της Αϊτής για την ανεξαρτησία.

Ο πρωθυπουργός της Αϊτής, Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, εξέφρασε τα «ειλικρινή συλλυπητήρια» της κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων- στην πλειονότητά τους πρόκειται για νέους ανθρώπους-, υποσχόμενος «αλληλεγγύη» σε αυτές «τις στιγμές θλίψης και δεινών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, πρόσθεσε, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι όσο διενεργείται έρευνα για την τραγωδία αυτή.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη σε πολυδιάστατη κρίση- ασφαλείας, πολιτική, ανθρωπιστική- για χρόνια.

Υπέστη βαριά χτυπήματα από διάφορες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων εκρήξεων σε δεξαμενές καυσίμων το 2021 και το 2024- 90 και 24 νεκροί αντίστοιχα- καθώς και από τον ισχυρό σεισμό του 2021 με πάνω από 2.000 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές.

Διεθνή

Tags

0

THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

