Αϊτή: Ποδοπατήθηκαν σε δημοφιλές αξιοθέατο - Τουλάχιστον 30 νεκροί

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Citadelle Laferrière, οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα, που είχε ανεγερθεί λίγο καιρό αφότου η Αϊτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ποδοπατήματος επισκεπτών σε πολύ δημοφιλές αξιοθέατο στη βόρεια Αϊτή χθες Σάββατο, όπως αναφέρουν τοπικές αρχές και δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με τον Ζαν Ανρί Πετί, επικεφαλής πολιτικής προστασίας στον βορρά, η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Citadelle Laferrière, οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα, που είχε ανεγερθεί λίγο καιρό αφότου η Αϊτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία.

Haiti 🇭🇹 - Cap-Haitien : Drame et décès



Ce samedi 11 avril 2026, un incident tragique est survenu à la Citadelle Laferrière, à Milot, lors d’une sortie touristique régionale réunissant de nombreux jeunes.



En effet, la foule étant trop nombreuse par rapport à l'environnement,… pic.twitter.com/jpWYIhI2jK — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) April 12, 2026

Μεγάλος αριθμός επισκεπτών είχε συγκεντρωθεί στο φρούριο, στον δήμο Μιλό, σημείωσε σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Le Nouvelliste.

Το φρούριο αυτό, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς με βάση τον κατάλογο της UNESCO, οικοδομήθηκε από απελεύθερους σκλάβους και θεωρείται σύμβολο του αγώνα των πολιτών της Αϊτής για την ανεξαρτησία.

Ο πρωθυπουργός της Αϊτής, Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ, εξέφρασε τα «ειλικρινή συλλυπητήρια» της κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων- στην πλειονότητά τους πρόκειται για νέους ανθρώπους-, υποσχόμενος «αλληλεγγύη» σε αυτές «τις στιγμές θλίψης και δεινών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, πρόσθεσε, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι όσο διενεργείται έρευνα για την τραγωδία αυτή.

Haiti 🇭🇹 - Drame - Citadelle Laferrière : capture d'une vidéo de l'ambiance à l'intérieur



Ce samedi 11 avril 2026, un incident tragique est survenu à la Citadelle Laferrière, à Milot, lors d’une activité touristique et culturelle. Plusieurs jeunes auraient souffert de… pic.twitter.com/OEpHIKZjQB — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) April 12, 2026

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, παραμένει βυθισμένη σε πολυδιάστατη κρίση- ασφαλείας, πολιτική, ανθρωπιστική- για χρόνια.

Υπέστη βαριά χτυπήματα από διάφορες καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων εκρήξεων σε δεξαμενές καυσίμων το 2021 και το 2024- 90 και 24 νεκροί αντίστοιχα- καθώς και από τον ισχυρό σεισμό του 2021 με πάνω από 2.000 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές.