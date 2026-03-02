Πανσέληνος Μαρτίου: Πώς σχηματίζεται το «Ματωμένο Φεγγάρι»

ΤECH & SCIENCE

Μια ολική έκλειψη Σελήνης, γνωστή και ως Πανσέληνος Μαρτίου, αναμένεται να βάψει το φεγγάρι βαθύ κοκκινοπορτοκαλί την Τρίτη (3/3).

Το φαινόμενο, γνωστό ως «ματωμένο φεγγάρι», σχηματίζεται, όταν η Γη παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της πάνω στην επιφάνειά της και δίνοντάς της κόκκινη απόχρωση, σύμφωνα με τη NASA.

Πρόκειται για την τελευταία από τρεις διαδοχικές ολικές εκλείψεις Σελήνης. Οι δύο προηγούμενες σημειώθηκαν τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2025. Η επόμενη ολική έκλειψη δεν θα συμβεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Πανσέληνος Μαρτίου: Πότε θα κορυφωθεί

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου μεταξύ 3:44 και 9:22 π.μ. EST (08:44-14:22 GMT), αντίστοιχα 10:44 π.μ. και 16:22 ώρα Ελλάδας.

Η φάση ολότητας, κατά την οποία το φεγγάρι «θα καθίσει» στη βαθύτερη περιοχή της σκιάς της Γης και θα αποκτήσει το κόκκινο χρώμα, θα συμβεί μεταξύ 6:04 και 7:02 π.μ. EST (11:04-12:02 GMT), αντίστοιχα 13:04 και 14:02 ώρα Ελλάδας, με διάρκεια 58 λεπτά.

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα είναι καλύτερα ορατή στη δυτική Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό.

Η ορατότητα εξαρτάται σημαντικά από τον τοπικό καιρό, ωστόσο το βορειοδυτικό Μεξικό, οι νοτιοδυτικές ΗΠΑ και η ενδοχώρα της Αυστραλίας προσφέρουν ήδη αυξημένες πιθανότητες για καθαρό ουρανό και εύκολη παρατήρηση.

Επειδή η τροχιά της Σελήνης έχει ελαφρώς μια κλίση, οι περισσότερες πανσέληνοι δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη Γη και τον Ήλιο. Όταν όμως αυτό συμβαίνει, το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή έκλειψη «Ματωμένης Σελήνης», ένα φαινόμενο που συναρπάζει τους παρατηρητές του ουρανού εδώ και αιώνες.

Με πληροφορίες από CNN

