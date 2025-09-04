ΔΙΕΘΝΗ
Ανείπωτη τραγωδία στο Αφγανιστάν: Οι νεκροί από τον σεισμό ξεπέρασαν τους 2.200

Οι τραυματίες από τον σεισμό στο Αφγανιστάν ξεπέρασαν τους 3.600, σύμφωνα με επικαιροποιημένο επίσημο απολογισμό

LifO Newsroom
Ανείπωτη τραγωδία στο Αφγανιστάν: Οι νεκροί από τον σεισμό ξεπέρασαν τους 2.200
φωτ.: EPA
Σε πάνω από 2.200 ανήλθαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό των 6 βαθμών που έπληξε τη νύχτα της Κυριακής το ανατολικό Αφγανιστάν, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 3.600, σύμφωνα με επικαιροποιημένο επίσημο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές των Ταλιμπάν.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, διευκρίνισε σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε ότι μόνον στην επαρχία Κουνάρ, 2.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.640 τραυματίστηκαν.

Η επαρχία αυτή, η οποία καλύπτεται από μεγάλα δάση, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο στη χώρα από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών, έναν από τους πιο φονικούς στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν. Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Οι προσπάθειες ανακούφισης δυσχεραίνονται σημαντικά καθώς οι μετασεισμοί προκαλούν καταπτώσεις βράχων, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε απομακρυσμένα χωριά και αναγκάζοντας τις οικογένειες να παραμείνουν στην ύπαιθρο, φοβούμενες περαιτέρω δομικές καταρρεύσεις.

«Όλοι φοβούνται και υπάρχουν πολλοί μετασεισμοί», δήλωσε ο Awrangzeeb Noori, 35 ετών, στο πρακτορείο ειδήσεων AFP από το χωριό Darai Nur στην επαρχία Nangarhar. "Περνάμε όλη τη μέρα και τη νύχτα στο χωράφι χωρίς καταφύγιο".

Την Τετάρτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε εντατικοποιημένη επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση των «τεράστιων» αναγκών, ζητώντας 4 εκατ. δολάρια για την παροχή βασικών παρεμβάσεων υγείας και την επέκταση των κινητών υπηρεσιών και προμηθειών.

«Κάθε ώρα μετράει», ανέφερε σε δήλωσή του ο επικεφαλής της ομάδας έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ στο Αφγανιστάν, Τζαμσέντ Τανόλι. «Τα νοσοκομεία αγωνίζονται, οι οικογένειες θρηνούν και οι επιζώντες έχουν χάσει τα πάντα».

Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera

