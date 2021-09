Ο Νίκος Αναστασιάδης κατηγόρησε την Τουρκία ότι τελική επιδίωξή της δεν είναι η επίλυση του Κυπριακού, αλλά να μετατρέψει την Κύπρο σε προτεκτοράτο της, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Για εμάς υπάρχει μόνο ένα σχέδιο. Να επιτευχθεί λύση βάσει μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ», τόνισε ο Κύπρος πρόεδρος.

«Το αφήγημα που παρουσίασε η τουρκική πλευρά, σύμφωνα με το οποίο όλες οι προσπάθειες για επίτευξη συμβιβαστικής λύσης έχουν αποτύχει και θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ, ενισχύει τα βάσιμα επιχειρήματα ότι η τελική επιδίωξη της Τουρκίας δεν είναι να λύσει το κυπριακό πρόβλημα, αλλά να μετατρέψει την Κύπρο σε προτεκτοράτο της», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη πρότασή του, στο πλαίσιο της οποίας απεύθυνε πρόσκληση στους Τουρκοκύπριους να επανενταχθούν στους κρατικούς θεσμούς που θεσπίστηκαν με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960, τόνισε: «Είναι αυτονόητο ότι μια τέτοια πρόσκληση δεν προορίζεται ως εναλλακτική της συμφωνηθείσας βάσης λύσης».

Σκοπός της, εξήγησε, είναι να διευκολύνει την τουρκοκυπριακή κοινότητα να επανενταχθεί στο κράτος εν αναμονή μιας οριστικής λύσης, υπό την προϋπόθεση να επιτευχθεί μια στρατηγική συμφωνία, ώστε να συμμετέχει πλήρως στην εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ομοσπονδιακό κράτος.

Στην ομιλία του, ο Νίκος Αναστασιάδης σημείωσε ότι δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί σε ένα παιχνίδι ευθυνών, αλλά απάντησε στους ισχυρισμούς της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την «πραγματικότητα επί του εδάφους».

Στη συνέχεια ανέφερε 13 σημεία, για τα πραγματικά γεγονότα, όπως ότι το 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή με πάνω από 40.000 στρατεύματα στο έδαφός της, ενώ σημείωσε μεταξύ άλλων τις λεηλασίες, τις θηριωδίες αλλά ότι με την πρόσφατη παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κύπρο η Τουρκία επιχειρεί να αλλοιώσει την κατάσταση πραγμάτων στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, κατά παράβαση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

