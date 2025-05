Αμβούργο: Επίθεση με μαχαίρι - Δώδεκα τραυματίες

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου, στη Γερμανία.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία θεωρείται ύποπτη για την επίθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά της.

Twelve people have been injured at Hamburg train station after someone decided to get a little stabby this afternoon.



Police have said that a woman has been arrested.



