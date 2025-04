Amazon: Διαψεύδει ότι θα δείχνει το επιπλέον κόστος των δασμών Τραμπ στα προϊόντα της

Η Amazon διέψευσε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία θα διευκρίνιζε το επιπλέον κόστος των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ στις τιμές των προϊόντων της, το οποίο προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Λευκού Οίκου.

«Η ομάδα πίσω από το κατάστημα Amazon Haul είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να εμφανίζει χρεώσεις εισαγωγών σε ορισμένα προϊόντα», ανέφερε η εταιρεία. «Όμως πρόκειται απλώς για μια σκέψη που δεν αφορούσε ποτέ το βασικό site της Amazon και δεν έχει υλοποιηθεί πουθενά».

Η διάψευση ήρθε λίγες ώρες αφού ρεπορτάζ του μέσου Punchbowl News έκανε λόγο για επικείμενη εφαρμογή της συγκεκριμένης πρακτικής, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, κατηγόρησε την εταιρεία για «εχθρική και πολιτικά υποκινούμενη ενέργεια» και αναρωτήθηκε γιατί δεν έκανε το ίδιο «όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν εκτόξευσε τον πληθωρισμό στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 40 ετών».

