Αλλαγές στη σελίδα γνώμης της Washington Post με εντολή Τζεφ Μπέζος

Σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), ο ιδιοκτήτης της Washington Post, Τζεφ Μπέζος, αποκάλυψε μια σημαντική αλλαγή στη σελίδα γνώμης της εφημερίδας. Όπως τόνισε, η αρθρογραφία της θα επικεντρώνεται πλέον στην υπεράσπιση δύο βασικών αρχών: των προσωπικών ελευθεριών και της ελεύθερης αγοράς.

Ο Μπέζος ανέφερε ότι η Washington Post θα συνεχίσει να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όμως οι απόψεις που αντιτίθενται σε αυτές τις δύο αρχές δεν θα βρίσκουν πλέον χώρο στις σελίδες της. Όπως έγραψε, η εποχή που μια εφημερίδα – ειδικά αν κατέχει ηγετική θέση στην αγορά – όφειλε να παρουσιάζει όλες τις απόψεις έχει περάσει, καθώς το διαδίκτυο πλέον επιτρέπει σε κάθε ιδεολογικό ρεύμα να εκφράζεται ελεύθερα.

I shared this note with the Washington Post team this morning:



I’m writing to let you know about a change coming to our opinion pages.



We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We’ll cover other topics too…