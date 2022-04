Αλίνα Καμπάεβα: Στη Μόσχα η «σύντροφος» του Πούτιν - Εμφανίστηκε μπροστά από το σύμβολο «Ζ»

Στις αρχές Μαρτίου καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε ήδη ξεκινήσει δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η «σύντροφος» του Ρώσου προέδρου, Αλίνα Καμπάεβα κρυβόταν στην Ελβετία μαζί με τα παιδιά που φέρονται να έχουν κάνει μαζί.

Ωστόσο, το Σάββατο η Καμπάεβα έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση σε κλειστό στάδιο της Μόσχας, για την παρουσίαση αγώνων ρυθμικής γυμναστικής που φέρουν το όνομά της. Στάθηκε μπροστά από πινακίδα καλυμμένη με το «Ζ», το σύμβολο υποστήριξης του πολέμου στην Ουκρανία.

«Κάθε οικογένεια έχει μια ιστορία που σχετίζεται με τον πόλεμο, πρέπει να περάσουμε αυτές τις ιστορίες στις επόμενες γενιές», είπε. Η ρωσική γυμναστική θα γίνει πιο ισχυρή από τη διεθνή απομόνωση, συμπλήρωσε. «Μόνο θα κερδίσουμε από αυτό».

