Συγκλονισμένη παρακολουθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη τις εξελίξεις για την τραγωδία που σημειώθηκε στα γυρίσματα της γουέστερν ταινίας «Rust» μετά το τραγικό δυστύχημα με θύμα μια 42χρονη από πυροβολισμό που φέρεται να έγινε κατά λάθος από τον Άλεκ Μπάλντουιν.

Η διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς και ο σκηνοθέτης, Τζόελ Σόουζα χτυπήθηκαν όταν ο γνωστός ηθοποιός, Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με ένα όπλο γυρισμάτων, με την πρώτη να χάνει τελικά τη ζωή της. Πληροφορίες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η 42χρονη γυναίκα που χτυπήθηκε στην κλείδα, μεταφέρθηκε με αεροπλάνο εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν το περιστατικό ήταν ατύχημα, είπε ο Χουάν Ρίος. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και η έρευνα παραμένει ανοιχτή, πρόσθεσε.

«Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τώρα πώς και ποιος τύπος βλήματος χρησιμοποιήθηκε στο πυροβόλο όπλο», είπε. Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1:50 μ.μ. τοπική ώρα, ανέφεραν οι ερευνητές. Δεν είναι σαφές εάν το άτομο που γέμισε το όπλο τοποθέτησε κατά λάθος σφαίρες μέσα ή αν κάτι είχε σφηνώσει στην κάννη που χτύπησε τον σκηνοθέτη καθώς και τη διευθύντρια φωτογραφίας.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, Rust Movie Productions LLC, δήλωσε ότι «όλο το καστ και το συνεργείο είναι συντετριμμένοι από τη σημερινή τραγωδία και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Halyna. Διακόψαμε την παραγωγή της ταινίας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα της αστυνομίας του Σάντα Φε».

Η τοπική εφημερίδα Santa Fe New Mexican μετέδωσε πως ο Μπάλντουιν ήταν συντετριμμένος και έκλαιγε όσο απαντούσε στα ερωτήματα των επιθεωρητών. Στο μεταξύ, ο 48χρονος σκηνοθέτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε, Χουάν Ρίος.

