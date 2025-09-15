Ακυρώθηκε συναυλία των Bob Vylan λόγω δηλώσεων για τον Τσάρλι Κερκ

Οι Bob Vylan, το βρετανικό ντουέτο που είχε προκαλέσει σάλο στο φετινό φεστιβάλ Glastonbury με το σύνθημα «death to the IDF» για τον πόλεμο στη Γάζα, βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της διαμάχης. Αυτή τη φορά, εξαιτίας δηλώσεων στη σκηνή για τον θάνατο του Αμερικανού ακροδεξιού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Γιούτα.

Κατά τη συναυλία τους στο Club Paradiso του Άμστερνταμ το Σάββατο, ο frontman Bobby Vylan χαρακτήρισε τον Κερκ με σκληρούς όρους, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του. Το σχετικό βίντεο έγινε viral και οδήγησε στην ακύρωση της επόμενης εμφάνισής τους στο Tilburg της Ολλανδίας.

🚨BOB VYLAN CELEBRATES DEATH OF CHARLIE KIRK



Calls Charlie "An absolute piece of sh!t"



"Pronouns Was/Were"



“Coz if you chat sh!t, you get banged.” Followed by a gun gesture.



Lucy Connolly was incarcerated for less

Sickening. pic.twitter.com/MokrNCkM3L — Basil the Great (@Basil_TGMD) September 14, 2025

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο τραγουδιστής αρνήθηκε ότι πανηγύρισε για τον θάνατο του Κερκ: «Σε καμία στιγμή δεν χαρήκαμε για τον θάνατό του. Τον έβρισα, ναι (''I did call him a piece of shit, yes''). Αλλά ποτέ δεν είπαμε ότι χαιρόμαστε που πέθανε».

Η ανάρτηση προκάλεσε πάνω από 25.000 αντιδράσεις, ανάμεσά τους και του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης και στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, που κατηγόρησε το συγκρότημα για «ανευθυνότητα και επικινδυνότητα».

Το μουσικό κέντρο 013 του Tilburg ανακοίνωσε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του συγκροτήματος «ξεπέρασαν τα όρια». «Κατανοούμε ότι γίνονται στο πλαίσιο του πανκ και της ακτιβιστικής παράδοσης, αλλά θεωρούμε πως δεν μπορούμε να τις φιλοξενήσουμε στη σκηνή μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Bob Vylan performed @ Paradiso Amsterdam and is going to perform @ Doornroosje Nijmegen tonight. 013 Tilburg cancelled his show. These are their statements wrt the booking:https://t.co/1ynNlvEhB2https://t.co/hHZNealHEKhttps://t.co/MSg4oCFZld https://t.co/YEdngvI7uQ pic.twitter.com/oG3MlB0gEw — Nicolexia (@nicolexia) September 15, 2025

Οι Bob Vylan εξακολουθούν να βρίσκονται υπό έρευνα στη Βρετανία για τα συνθήματα υπέρ της Γάζας στο Glastonbury, τα οποία οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν ήταν αντισημιτικά αλλά κριτική προς τον ισραηλινό στρατό.

Με πληροφορίες από Sky News