Ακτιβιστές έριξαν ροζ σκόνη στην προθήκη που φυλάσσεται το Σύνταγμα των ΗΠΑ

Δύο ακτιβιστές θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου αφού συνελήφθησαν επειδή έριξαν ροζ σκόνη σε μια γυάλινη προθήκη όπου φυλάσσεται το Σύνταγμα των ΗΠΑ, στο μουσείο των Εθνικών Αρχείων, στην Ουάσινγκτον.

Το πολύτιμο έγγραφο του Συντάγματος, που αποτελείται από τέσσερα φύλλα περγαμηνής, δεν έπαθε τίποτα, αφού το προστάτευσε το κάλυμμά του, ανέφεραν οι υπεύθυνοι των Εθνικών Αρχείων, καταγγέλλοντας μια «πράξη βανδαλισμού».

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δύο άνδρες να στέκουν δίπλα στις προθήκες, με τα χέρια και τα ρούχα τους καλυμμένα από μια ροζ σκόνη. Παραφράζοντας το Σύνταγμα, είπαν στους επισκέπτες του μουσείου ότι πιστεύουν πως όλοι στον πλανήτη έχουν δικαίωμα στον καθαρό αέρα και το βιώσιμο κλίμα και ζήτησαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να κηρύξει κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης. Λίγο μετά, τέθηκαν υπό κράτηση από την ασφάλεια του μουσείου.

Τα Εθνικά Αρχεία ανακοίνωσαν ότι η ροτόντα και η προθήκη με το κείμενο του Συντάγματος θα είναι σύντομα και πάλι προσβάσιμα στο κοινό. «Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα αυτόν τον βανδαλισμό και θα επιμείνουμε να διωχθούν ποινικά οι δράστες», ανέφερε η Αρχειονόμος των ΗΠΑ Κολίν Σόγκαν σε ανακοίνωσή της.

