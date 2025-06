Ακραία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Τρεις νεκροί στο Ισραήλ - Συνεχίζονται οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν

Συνεχίζονται με αδιάκοπους ρυθμούς από το πρωί, οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Τελ Αβίβ, μία ευθεία απάντηση στην ισραηλινή επιχείρηση «Rising Lion».

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο η κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο, με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή.

Οι αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, που έπληξαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας το Τελ Αβίβ καταστρέφοντας δεκάδες υποδομές και αφήνοντας πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς και περίπου70 τραυματίες, είναι η απάντηση στη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στα πλαίσια της στρατιωτικής επιχείρησης «Rising Lion».

Explosions rock Tel Aviv. But don’t worry—this would never happen if Donald Trump were president.

…Oh wait. He is president. And it is happening. pic.twitter.com/dOp0rKt0vr — Lev Parnas (@levparnas) June 13, 2025

Συγκεκριμένα το Ισραήλ, εξαπέλυσε μία σειρά φονικών πληγμάτων κατά στρατιωτικών και πυρηνικών στόχων στο Ιράν, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει την επιχείρηση «μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία».

Σκοπός όπως ξεκαθάρισε της επίθεσης, είναι να «αναχαιτιστεί η απειλή του ισλαμικού καθεστώτος για την ασφάλεια του Ισραήλ».

Από το πρωί του Σαββάτου, πλήθος πολιτών επιστρέφει στα καταφύγια προκειμένου να προστατευτεί από τις ισχυρές εκρήξεις λόγω των συνεχιζόμενων ιρανικών επιθέσεων.

Υπενθυμίζεται πως στο Τελ Αβίβ, οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν δυο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και άλλη μια νωρίς το πρωί τόσο στο Τελ Αβίβ όσο και στην Ιερουσαλήμ, με τον στρατό να προτρέπει τον πληθυσμό να κατευθυνθεί προς τα καταφύγια.

From a friends balcony in downtown Tel Aviv right now 🙏🏽🇮🇱 pic.twitter.com/P3bL2bdKrT — Sean Feucht (@seanfeucht) June 13, 2025

Την ίδια ώρα στο Ιράν, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, με στόχο μεταξύ άλλων πολυκατοικίες, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 78 και να τραυματιστούν άλλοι 320 άνθρωποι, οι περισσότεροι άμαχοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ήδη διεμήνυσε πως «έρχονται και άλλα» πλήγματα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί κατήγγειλε πως το Ισραήλ «κήρυξε πόλεμο» στη χώρα του.