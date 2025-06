Ισραήλ: Βίντεο από τις αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις στο Τελ Αβίβ - Ακραία κλιμάκωση

Το Τελ Αβίβ τις τελευταίες ώρες σφυροκοπάται από τις αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, ως απάντηση στην ισραηλινή επιχείρηση «Rising Lion».

H κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται το τελευταίο εικοσιτετράωρο, με τα αντίποινα του Ιράν στις φονικές επιθέσεις του Ισραήλ, μεταξύ άλλων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές της χώρας.

Την ίδια ώρα, βίντεο από το Τελ Αβίβ αποτυπώνουν το μέγεθος της πολεμικής σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, δεκάδες βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media από ισραηλινούς πολίτες, απαθανατίζουν τις αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις στο Τελ Αβίβ καθ'όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Explosions rock Tel Aviv. But don’t worry—this would never happen if Donald Trump were president.

