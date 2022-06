Αϊντάχο: Συνελήφθησαν 31 μέλη εθνικιστικής οργάνωσης- Σχεδίαζαν ταραχές σε εκδήλωση Pride

Η αστυνομία στο Αϊντάχο συνέλαβε 31 μέλη μιας εθνικιστικής οργάνωσης και τους απήγγειλε κατηγορίες καθώς σχεδίαζαν να οργανώσουν ταραχές κοντά σε εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για τον μήνα Pride.

Ο Λι Γουάιτ, αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη Coeur D'Alene, είπε στους δημοσιογράφους ότι 31 μέλη τηςPatriot Front αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμελήματος για συνωμοσία για ταραχές ενώ ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες κατηγορίες αργότερα.

Ένας κάτοικος της περιοχής εντόπισε τους άνδρες, που φορούσαν λευκές μάσκες και ασπίδες, να μπαίνουν σε ένα φορτηγό και κάλεσε την αστυνομία, λέγοντας ότι «έμοιαζε με μικρό στρατό», σύμφωνα με τον Γουάιτ. Η αστυνομία ακινητοποίησε το φορτηγό περίπου 10 λεπτά μετά την κλήση.

Το βίντεο που τραβήχτηκε στον τόπο της σύλληψης και αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο δείχνει περίπου 20 άνδρες να γονατίζουν δίπλα στο φορτηγό με τα χέρια τους δεμένα, φορώντας παρόμοια χακί παντελόνια, μπλε πουκάμισα, λευκές μάσκες και καπέλα του μπέιζμπολ.

Η αστυνομία εντόπισε τουλάχιστον μία χειροβομβίδα καπνού και έγγραφα που περιελάμβαναν ένα «σχέδιο επιχειρήσεων» από το φορτηγό, καθώς και ασπίδες και προστατευτικά κνήμης, τα οποία κατέστησαν σαφείς τις προθέσεις τους, είπε ο Γουάιτ.

«Ήρθαν για να ξεσηκώσουν το κέντρο της πόλης», είπε.

Οι άνδρες προέρχονται από τουλάχιστον 11 πολιτείες συμπεριλαμβανομένων του Τέξας, του Κολοράντο και της Βιρτζίνια.

Το Patriot Front δημιουργήθηκε μετά τη συγκέντρωση λευκών εθνικιστών «Unite the Right» το 2017 στο Charlottesville της Βιρτζίνια, όταν αποσχίστηκε από μια άλλη εξτρεμιστική οργάνωση, την Vanguard America, σύμφωνα με το Southern Poverty Law Center, που παρακολουθεί ομάδες μίσους.

A u-haul Truck full of white supremacists from Patriot Front arrested near #Idaho #LGBTQ pride eventhttps://t.co/tBu2Lp7MYb #whitesupremacist #PatriotFront pic.twitter.com/nfEVdX1Vls