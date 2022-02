Αγωνία και συγκίνηση έχει προκαλέσει στο Μαρόκο η πτώση ενός παιδιού 5 χρόνων σε πηγάδι, στην πόλη Σεφσαουέν στα βόρεια της χώρας.



Ο μικρός Ραγιάν συνόδευε τον μπαμπά του ο οποίος έκανε εργασίες αποκατάστασης στο πηγάδι, όταν από απροσεξία κατέληξε μέσα σε αυτό.

Πιστεύεται πως βρίσκεται σε βάθος περίπου 32 μέτρων. Και παρά την πτώση του από τέτοιο ύψος, εικόνες από κάμερα που κατέβασαν οι ομάδες διάσωσης στο πηγάδι επιβεβαίωσαν πως ο πεντάχρονος είναι καλά, αν και με κάποια μικροτραύματα στο κεφάλι.

A hashtag went viral in #Morocco after a #child fell into a deep well in Chefchaouen province urging authorities to save the #young boy. pic.twitter.com/LdfTUrWsql