Αφαιρέθηκαν από τα κινεζικά app stores τα κορυφαία gay dating apps

Παρότι η ομοφυλοφιλία είναι νόμιμη στην Κίνα, τα τελευταία χρόνια οι δημόσιες εκφράσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας έχουν περιοριστεί δραστικά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Δύο από τις πιο γνωστές εφαρμογές γνωριμιών (dating apps) για γκέι άνδρες στην Κίνα, οι Blued και Finka, αποσύρθηκαν από τα κινεζικά app stores, προκαλώντας ανησυχίες για νέα καταστολή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη χώρα.

Από την Τρίτη, οι εφαρμογές δεν είναι διαθέσιμες στο App Store της Apple ούτε σε μεγάλες πλατφόρμες Android, αν και όσοι τις είχαν ήδη κατεβάσει φαίνεται να μπορούν ακόμη να τις χρησιμοποιούν. Και οι δύο εξακολουθούν να διατίθενται για λήψη μέσω των επίσημων ιστοσελίδων τους, χωρίς ωστόσο να έχουν εκδώσει δημόσια ανακοίνωση για την απόσυρση.

Η Apple επιβεβαίωσε την κίνηση, δηλώνοντας στο Wired ότι ενήργησε κατόπιν εντολής της Κρατικής Υπηρεσίας Κυβερνοχώρου της Κίνας: «Ακολουθούμε τους νόμους των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε. Με βάση εντολή της κινεζικής αρχής, αφαιρέσαμε τις δύο εφαρμογές μόνο από το κινεζικό κατάστημα εφαρμογών».

Η Apple λειτουργεί στην Κίνα ξεχωριστό App Store, το οποίο ήδη δεν περιλαμβάνει δυτικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram, Tinder και Grindr.

Η Blued, που ιδρύθηκε το 2012, είναι η δημοφιλέστερη εφαρμογή γνωριμιών για γκέι άνδρες στην Κίνα, με περισσότερους από 40 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Το 2020, η μητρική της εταιρεία εξαγόρασε τη Finka.

Παρότι η ομοφυλοφιλία είναι νόμιμη στην Κίνα, τα τελευταία χρόνια οι δημόσιες εκφράσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας έχουν περιοριστεί δραστικά. Πολλές οργανώσεις αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους, ενώ η Shanghai Pride, η μεγαλύτερη εκδήλωση υπερηφάνειας της χώρας, ανεστάλη το 2020.

Ένας από τους ιδρυτές ΛΟΑΤΚΙ+ οργανισμού, που μίλησε ανώνυμα για λόγους ασφαλείας, δήλωσε «σοκαρισμένος» από την απόφαση: «Ο χώρος έκφρασης για τις σεξουαλικές μειονότητες περιορίζεται τα τελευταία χρόνια. Δεν περίμενα όμως ότι το ίδιο θα συνέβαινε και στο διαδίκτυο», είπε.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η απόσυρση των εφαρμογών είναι προσωρινή ή οριστική. Ωστόσο, πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την ανησυχία τους. Ένας χρήστης του WeChat έγραψε ότι το Blued «έκανε αμέτρητους ανθρώπους να καταλάβουν για πρώτη φορά ότι δεν είναι μόνοι· έφερε μια ολόκληρη κοινότητα από το περιθώριο στο προσκήνιο».

Με πληροφορίες από Guardian

