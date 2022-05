Αεροπορική εταιρεία στην Ινδία αρνήθηκε την επιβίβαση σε έφηβο ΑμεΑ - Ζήτησαν να φερθεί «φυσιολογικά»

Ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας έχει εκκινήσει έρευνα αναφορικά με την απαγόρευση επιβίβασης σε πτήση της IndiGo ενός νεαρού ΑμεΑ.

Το προσωπικό ενημέρωσε τους γονείς του εφήβου πως αποτελούσε «κίνδυνο» για τους άλλους επιβάτες και άρα δεν μπορούσαν να επιτρέψουν την είσοδό του στο αεροσκάφος.

Το συμβάν έλαβε χώρα το Σάββατο στο αεροδρόμιο Ranchi και ήρθε στο «φως» ύστερα από την ανάρτηση που έκανε στο Facebook άλλη επιβάτιδα.

Η Manisha Gupta επεσήμανε πως πριν από την απογείωση ο έφηβος ήταν αισθητά ταραγμένος. «Μέχρι να περάσει τους ελέγχους ασφαλείας και να φτάσει στην πύλη (σχεδόν μία ώρα πριν από την επιβίβαση), φαινόταν να πεινάει, διψάει αλλά και ήταν σε μία σύγχυση».

Οι γονείς του είχαν καταφέρει να τον ηρεμήσουν «καλοπιάνοντάς τον και με πολλές αγκαλιές», όπως περιέγραψε. Μάλιστα και άλλοι επιβάτες στάθηκαν για να προσφέρουν τη βοήθειά τους.

Μέλη του προσωπικού, όμως, προειδοποίησαν τους γονείς ότι δεν θα επιτρέψουν την επιβίβασή τους «εάν το παιδί δεν ηρεμούσε και φερόταν "φυσιολογικά"».

«Τότε γίναμε μάρτυρες πλήρους επίδειξης ωμής δύναμης. Το προσωπικό της Indigo ανακοίνωσε ότι δεν θα επιτραπεί στο παιδί να ανέβει στην πτήση. Ότι αποτελούσε κίνδυνο για τους άλλους επιβάτες. Ότι θα έπρεπε να γίνει "φυσιολογικό"» συμπλήρωσε η ίδια.

Οι άλλοι επιβάτες επενέβησαν για να ξεκαθαρίσουν πως δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ενώ «ομάδα γιατρών, που ταξίδευε στην ίδια πτήση, προσφέρθηκε να παρέχει κάθε βοήθεια στο παιδί και τους γονείς εάν υπάρξουν προβλήματα εν μέσω πτήσης».

Αλλά η αεροπορική δεν άλλαξε στάση, επιμένοντας πως ο ανήλικος ήταν «εκτός ελέγχου» και «σε κατάσταση πανικού».

Έρευνα

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Jyotiraditya Scindia, υποσχέθηκε να λάβει τα «πρέποντα μέτρα» και δεσμεύτηκε πως θα αναλάβει προσωπικώς την έρευνα.

«Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να περνάει κάτι τέτοιο» έγραψε στο Twitter.

There is zero tolerance towards such behaviour. No human being should have to go through this! Investigating the matter by myself, post which appropriate action will be taken. https://t.co/GJkeQcQ9iW