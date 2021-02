Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσα την πρόταση που έκανε ο Αμερικανός επιχειρηματίας Έλον Μασκ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, να έχουν μια συζήτηση μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης Clubhouse.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, «πρέπει προηγουμένως να καταλάβουμε σε τι συνίσταται η πρόταση». «Αρχικά θέλουμε να το διευκρινίσουμε. Ο πρόεδρος Πούτιν δεν χρησιμοποιεί απευθείας τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δεν τα χειρίζεται ο ίδιος», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Κατά την εκτίμησή του η πρόταση του Μασκ «είναι αναμφισβήτητα πολύ ενδιαφέρουσα». «Αλλά πρέπει κατά κάποιο τρόπο να καταλάβουμε τι έχει υπόψη του, τι προτείνεται, γι' αυτό αρχικά θα τα διευκρινίσουμε όλα αυτά και μετά θα απαντήσουμε» υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

Την Κυριακή, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, έγραψε μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό του Κρεμλίνου στο Twitter, ρωτώντας εάν ο Ρώσος πρόεδρος θα ήθελε να συμμετάσχει σε μια συνομιλία στο Clubhouse, μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν ψηφιακές ομάδες συζήτησης.

«Θα θέλατε να κάνουμε μαζί μια συζήτηση στο Clubhouse;», Όπως όλα δείχνουν, ο Πούτιν το σκέφτεται.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?