Το ζήτημα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού θα τεθεί επί «τάπητος» στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου.

Η Κομισιόν θα συστήσει επισήμως στα 27 κράτη-μέλη να θέσουν ως στόχο τον εμβολιασμό του 70% του πληθυσμού τους έως το καλοκαίρι, σύμφωνα με προσχέδιο του οποίου έλαβε γνώση το πρακτορείο Bloomberg.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η πρόταση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, που είχε διατυπώσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

