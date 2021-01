Έρευνες γίνονται για το αεροπλάνο που χάθηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωση από την Τζακάρτα, αλλά τα ΜΜΕ της Ινδονησίας μεταδίδουν ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια στη θάλασσα.

Στο ηλικίας 27 ετών Boeing 737-500 της Sriwijaya Air επέβαιναν 62 άνθρωποι, ανακοίνωσε η εταιρεία: 56 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος. Το αεροπλάνο απογειώθηκε από την Τζακάρτα με προορισμό την πόλη Ποντιάνακ, για μια πτήση 90 λεπτών.

Όμως κάποια στιγμή φάνηκε πως έχασε 10.000 πόδια ύψος και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, ενώ πετούσε πάνω από τη θάλασσα, αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας από τις αρχές.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN