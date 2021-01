Κάθε άλλο παρά ενοχλημένος με την επικείμενη απουσία του Ντόναλντ Τραμπ από την ορκωμοσία του εμφανίστηκε ο Τζο Μπάιντεν.

«Μου είπαν ότι είπε πως δεν θα εμφανιστεί στην ορκωμοσία. Ένα από τα λίγα πράγματα που αυτός κι εγώ συμφωνούμε. Πάλι καλά που δεν θα εμφανιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκλεγμένος πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μέσω Twitter ότι δεν προτίθεται να παραστεί στην ορκωμοσία του διαδόχου του, μια παράδοση που σηματοδοτεί την ομαλή μετάβαση εξουσίας στις ΗΠΑ. «Για όλους εκείνους που έχουν ρωτήσει, δεν θα πάω στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου», έγραψε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό πιστεύω ότι δεν ήταν ικανός για τη δουλειά. Για αυτό ήμουν υποψήφιος», δήλωσε ο Μπάιντεν για τον Τραμπ. «Έχει ξεπεράσει ακόμη και τις χειρότερες απόψεις για εκείνον. Μας έχει ντροπιάσει σε όλο τον κόσμο. Δεν αξίζει να είναι πρόεδρος», συνέχισε.

Biden responds to Trump saying he won't attend inauguration: "One of the few things he and I have ever agreed on. It's a good thing, him not showing up." https://t.co/oaxwGAhzUn pic.twitter.com/X9zT9rHmqB