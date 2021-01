Πιθανή στα τέλη Ιανουαρίου θεωρεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) μία απόφαση για το εμβόλιο που ανέπτυξαν από κοινού η βρετανική AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατά του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι αναμένει από την AstraZeneca να υποβάλει αίτηση για έγκριση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού την επόμενη εβδομάδα, ενώ σημείωσε ότι θα μπορούσε πιθανώς να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca έως το τέλος Ιανουαρίου.

Όπως σημειώνεται σε tweet του επίσημου λογαριασμού του οργανισμού, «αφότου έλαβε περισσότερα δεδομένα από την εταιρεία, ο EMA αναμένει ότι η AstraZeneca θα υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας ειδικής κατηγορίας για διάθεση του εμβολίου της στην αγορά μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Πιθανή ετυμηγορία - τέλη Ιανουαρίου, ανάλογα με τα δεδομένα που θα χορηγηθούν και την πρόοδο αξιολόγησης».





After having received more data from the company, EMA is expecting Astra Zeneca to submit a conditional marketing application for its #COVID19vaccine next week. Possible conclusion - end of Jan, depending on data and evaluation progress. #EMAPublicMeeting2