Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Τουρκία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σεισμός σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία με επίκεντρο το Elazig στις 8:37 ώρα Ελλάδος. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ο σεισμός σημειώθηκε 109 χλ. βορειοδυτικά του Diyarbakır.

M5.4 #earthquake (#deprem) strikes 109 km NW of #Diyarbakır (#Turkey) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/fcG0AmMINQ