Το Shedd Aquarium στο Σικάγο ανακοίνωσε προσωρινά αλλά άμεσα μέτρα λόγω πανδημίας, κλείνοντας εθελοντικά για την υπόλοιπη χρονιά.

Επειδή, ωστόσο, πλέον δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις, αυτό δεν σημαίνει πως οι πιγκουίνοι του ενυδρείου δεν μπορούν να περάσουν καλά.

Για το λόγο αυτό, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να στείλουν τους πιγκουίνους ένα μικρό ταξίδι στο Soldier Field, το γήπεδο των Chicago Bears και της ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης, Chicago Fire. Το στάδιο είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή για περιορισμένο αριθμό θεατών.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Shedd Aquarium, φαίνονται οι τέσσερις πιγκουίνοι να κάνουν βόλτα στο άδειο γήπεδο αλλά και μέσα στα αποδυτήρια, ενώ σε κάποιο σημείο τρέχουν ολοταχώς προς το μέρος μιας μπάλας ποδοσφαίρου.

They're waddling down the field, and...goooalll! ⚽🐧🏈



Just in time for the height of fall football season, Da Penguins visited our neighbor and the home of Da @ChicagoBears and @ChicagoFire, @SoldierField! pic.twitter.com/SRtyTYm3nk