Το πρώτο του μήνυμα ως εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, έστειλε μέσω Twitter, o Τζο Μπάιντεν.

Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό, ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, κέρδισε την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research και μεγάλα τηλεπτικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τις προβολές του Edison Research και μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, περιλαμβανομένου του CNN και του NBC, ο Μπάιντεν θα εξασφαλίσει περισσότερους από τους 270 εκλέκτορες που χρειάζεται για να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8