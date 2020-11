Ο Τζο Μπάιντεν απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους των ΗΠΑ με μήνυμά τους από την πατρίδα τους στο Ντέλαγουερ, ενώ η κούρσα των εκλογών είναι σε εξέλιξη.

Ο δημοκρατικός υποψήφιος εμφανίστηκε αισιόδοξος μπροστά σε μια ομάδα ψηφοφόρων του και έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, ζήτησε υπομονή με τα αποτελέσματα, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη για τα αποτελέσματά του στην Αριζόνα και στις μεσοδυτικές πολιτείες.

Σημειώνεται πως το πρώτο μήνυμα Μπάιντεν ανακοινώθηκε ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε κάνει ακόμη καμία δήλωση.

Ωστόσο την ώρα της σύντομης ομιλίας του Μπάιντεν, ο Τραμπ έκανε το πρώτο tweet. «Είμαστε μπροστά με ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, αλλά προσπαθούν να ΚΛΕΨΟΥΝ τις εκλογές. Δεν θα αφήσουμε ποτέ να το κάνουν. Δεν μπορούν να κατατεθούν ψήφοι αφού κλείσουν τα εκλογικά τμήματα», τόνισε με tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως θα προβεί σε δήλωσε αργότερα σήμερα.

«Νιώθουμε καλά. Νιώθουμε αυτοπεποίθηση για την Αριζόνα», είπε ο Μπάιντεν στην αρχή της σύντομης ομιλίας του. «Πιστεύουμε ότι ίσως έχουμε κερδίσει και την Αριζόνα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, κερδίζουμε στη Μινεσότα, στην Τζόρτζια και, μπορεί να χρειαστεί χρόνος, αλλά όταν τελειώσει η καταμέτρηση θα κερδίσουμε ούτε η Πενσιλβάνια».

«Γνωρίζαμε ότι αυτό θα πάρει χρόνο», δήλωσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών. «Αλλά κοιτάξτε: νιώθουμε καλά για το πού είμαστε. Πραγματικά καλά. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές». Ο Μπάιντεν τόνισε ότι η χώρα έπρεπε να περιμένει μέχρι να μετρηθεί κάθε ψήφος για να καθοριστεί ο νικητής των προεδρικών εκλογών.

«Θα πάρει λίγο παραπάνω να μάθουμε τα αποτελέσματα. Δεν είναι απόφαση δική μου ή του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά των αμερικανών πολιτών», είπε και ευχαρίστησε όλους τους Αμερικανούς για τη συμμετοχή τους στις κάλπες. «Συνεχίστε να έχετε πίστη και θα κερδίσουμε».

