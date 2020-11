Σοκαρισμένη είναι η Βιέννη από τα πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα με νεκρούς και τραυματίες σε διαφορετικά σημεία της πόλης, που ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας και συνεχίστηκαν ως τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι ένοπλες επιθέσεις σημειώθηκαν την τελευταία νύχτα πριν το lockdown, σκορπίζοντας τον θάνατο στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Το πρωί, ο υπουργός εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ χαρακτήρισε ισλαμιστή τρομοκράτη έναν από τους δράστες, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί το πλήθος των ενόπλων. Ερασιτεχνικά βίντεο που ελέγχονται από την αστυνομία, κατέγραψαν εν ψυχρώ πυροβολισμούς κατά περαστικών και θαμώνων σε μπαρ.

Το πρωί, οι αρχές έκαναν λόγο για ισλαμιστικά κίνητρα πίσω από τις επιθέσεις, συνδέοντας τα αιματηρά περιστατικά με την ισλαμιστική τρομοκρατία. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Μεταξύ των νεκρών είναι δύο άνδρες, μια γυναίκα που εργαζόταν ως σερβιτόρα και ένας τρομοκράτης. Εφτά τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

