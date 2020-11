Χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες στη Βιέννη, όπου σημειώθηκαν παράλληλες επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία της αυστριακής πρωτεύουσας.

Οι «μάχες» συνεχίζονται και πολλοί από τους ενόπλους παραμένουν ασύλληπτοι μέχρι και αυτή την ώρα, σύμφωνα με τις αρχές. «Είναι βαριά οπλισμένοι και επικίνδυνοι» δήλωσε τα χαράματα ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ.

«Έχουμε φέρει πολλές μονάδες ειδικών δυνάμεων και τώρα ψάχνουν τους φερόμενους τρομοκράτες. Δεν περιορίζω την περιοχή των ερευνών στην Βιέννη γιατί πρόκειται για δράστες με κινητικότητα», δήλωσε στο κανάλι ORF, ζητώντας από τους πολίτες να μείνουν μέσα στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας.

Η αστυνομία μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε έξι διαφορετικά σημεία της πόλης από πολλαπλούς δράστες και υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Ο Αυστριακός ηγέτης Σεμπάστιαν Κουρτς έκανε λόγο για «φρικτή τρομοκρατική επίθεση» προσθέτοντας ότι ένοπλες δυνάμεις θα αναλάβουν κάποιες από τις επιχειρήσεις, επιτρέποντας στην αστυνομία να εστιάσει στις αντιτρομοκρατικές κινήσεις της.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Στις 12:30π.μ (ώρα Ελλάδος) ο Νέχαμερ επιβεβαίωσε πως μαίνονται ακόμα μάχες μεταξύ της αστυνομίας και ορισμένων εκ των τρομοκρατών. Ερασιτεχνικά βίντεο και φωτογραφίες καταγράφουν ένοπλους που πυροβολούν εν ψυχρώ πολίτες και, σε άλλα σημεία, παραδομένους ημίγυμνους άνδρες απέναντι σε πάνοπλους αστυνομικούς.

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

Τουλάχιστον ένας πολίτης και ένας τρομοκράτης έχουν σκοτωθεί από πυρά, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών. Ωστόσο τα τοπικά μέσα ανεβάζουν τον ανεπίσημο απολογισμό ακόμα και στους οχτώ νεκρούς. Υπάρχουν πληροφορίες για ομηρία σε εστιατόριο, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα. Η εφημερίδα Kronen Zeitung αναφέρει ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε κοντά σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης.

+++EILMELDUNG+++

Am Montagabend hat es offenbar einen Angriff auf eine Synagoge in der Seitenstettengasse in Wien gegeben. In der Nähe des Schwedenplatzes soll es zu mehreren Schüssen gekommen sein. https://t.co/g2lGVGaXwB pic.twitter.com/bouT9JD9nF — Kronen Zeitung (@krone_at) November 2, 2020

Ο ραβίνος Schlomo Hofmeister κατέθεσε ότι είδε τουλάχιστον έναν άνδρα να πυροβολεί ανθρώπους που κάθονταν σε μπαρ, κάτω από το παράθυρό του. «Έριξαν εκατοντάδες σφαίρες έξω από το κτήριό μας. Όλα αυτά τα μπαρ είχαν τραπεζάκια έξω. Ήταν το τελευταίο απόγευμα πριν το lockdown».

GETTY IMAGES

Ερασιτεχνικά βίντεο από κατοίκους της πόλης, καταγράφουν ένοπλους να κινούνται σε στενά και να πυροβολούν. Ωστόσο η εγκυρότητα ορισμένων εκ των βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Σε ένα από αυτά τα βίντεο, ένας ένοπλος φαίνεται να πυροβολεί εν ψυχρώ έναν περαστικό, και να επιστρέφει για να του δώσει την χαριστική βολή.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

«Πυροβολισμοί στην περιοχή του κέντρου της πόλης - υπάρχουν τραυματίες - ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ από όλους τους δημόσιους χώρους και τις δημόσιες συγκοινωνίες», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter. Το αυστριακό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ΟΕ24, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, έκανε λόγο για τουλάχιστον 7 νεκρούς από την επίθεση.

Reports say seven dead, including a police officer, in the center of #Vienna, this is reportedly one of the terrorists



pic.twitter.com/s7EI9scOzD — nonouzi (@Gerrrty) November 2, 2020





NEW: Public transport halted in #Vienna amidst multiple terror attacks. Security forces take over crucial public transport locations as terrorists are believed to have moved to the outer districts from the inner districts. (Delayed visuals) pic.twitter.com/ksQ6bbcIGb — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 2, 2020

Ο διευθυντής του νοσοκομείου στη Βιέννη δήλωσε στο ORF πως τουλάχιστον 15 άτομα έχουν τραυματιστεί από τις επιθέσεις, με την αστυνομία να μην επιβεβαιώνει για την ώρα την συγκεκριμένη καταμέτρηση.

Έλεγχοι στα σύνορα με την Τσεχία

Η αστυνομία της Τσεχίας ανακοίνωσε πως ξεκίνησε τυχαίους ελέγχους στα σύνορα με την Αυστρία, μετά τις αιματηρές επιθέσεις στην Βιέννη. «Η αστυνομία κάνει τυχαίους ελέγχους σε οχήματα και περαστικούς στα σύνορα με την Αυστρία, ως προληπτικά μέτρα σε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη», σχολίασε η αστυνομία της Τσεχίας.

Ηγέτες από όλο τον κόσμο εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους και την συμπαράστασή τους στην Αυστρία. Ανάμεσά τους ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Ο γαλλικός λαός μοιράζεται το σοκ και την θλίψη των αυστριακών μετά την επίθεση στην Βιέννη. Είναι μία φιλική χώρα που δέχεται επίθεση. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν με ποιους έχουν να κάνουν. Δεν θα υποχωρήσουμε σε τίποτα», έγραψε ο Μακρόν.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

«Σοκαρισμένος από τις φρικτές επιθέσεις στην Βιέννη. Μετέφερα στον Σεμπάστιαν Κουρτς την αλληλεγγύη μας. Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στην Βιέννη και με τις αρχές που αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Οι καρδιές μας, με τα θύματα και τους αγαπημένους τους. Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη απέναντι στον τρόμο», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Shocked by the horrific attacks in #Vienna. I have conveyed to @sebastiankurz our full solidarity. Our thoughts are with the people in Vienna and the authorities dealing with the situation. Our hearts, with the victims and their loved ones.



Europe stands united against terror. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 2, 2020





Ο Μπόρις Τζόνσον έγραψε: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις φρικτές επιθέσεις στην Βιέννη απόψε. Οι σκέψεις της Βρετανίας είναι με τον λαό της Αυστρίας. Στεκόμαστε ενωμένοι μαζί σας απέναντι στην τρομοκρατία».

I am deeply shocked by the terrible attacks in Vienna tonight. The UK’s thoughts are with the people of Austria - we stand united with you against terror. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 2, 2020





«Η Ευρώπη καταδικάζει με πυγμή αυτή την δειλή πράξη που παραβιάζει την ζωή και τις ανθρώπινες αξίες μας. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τους πολίτες της Βιέννης, μετά την φρικτή αποψινή επίθεση. Στεκόμαστε στο πλευρό της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς», τόνισε ο Σαρλ Μισέλ.

Europe strongly condemns this cowardly act that violates life and our human values.



My thoughts are with the victims and the people of #Vienna in the wake of tonight’s horrific attack.



We stand with Austria @sebastiankurz — Charles Michel (@eucopresident) November 2, 2020

«Είμαι σοκαρισμένη και θλιμμένη από την βάρβαρη επίθεση που έλαβε χώρα στη Βιέννη. Οι σκέψεις μου με τις οικογένειες των θυμάτων και τον αυστριακό λαό. Η Ευρώπη στέκεται αλληλέγγυα στο πλευρό της Αυστρίας. Είμαστε πιο δυνατοί από το μίσος και τον τρόμο», έγραψε στο twitter η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

I am shocked and saddened by the brutal attack that took place in Vienna. My thoughts are with the families of the victims and the Austrian people.



Europe stands in full solidarity with Austria. We are stronger than hatred and terror. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 2, 2020

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr