Ένοπλοι φέρονται να κρατούν ομήρους σε τράπεζα σε πόλη της Γεωργίας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 άτομα που κρατούνται σε ένα υποκατάστημα της εμπορικής Τράπεζας της Γεωργίας στην πόλη Ζουγκντίδι.

Όπως δήλωσε η αστυνομία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Mtavari, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

Οι ένοπλοι απαιτούν λύτρα 500.000 δολαρίων, όπως ανέφερε το κανάλι.

Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν άνδρα, ο οποίος είναι οπλισμένος με αυτόματος όπλο και χειροβομβίδα και ζητά 500.000 δολάρια σε λύτρα, αλλά και συνάντηση με υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο - ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί.

Στα social media κυκλοφόρησε και βίντεο μέσα από την τράπεζα με τους αιχμαλώτους και τους ενόπλους.

Μεταξύ των ομήρων βρίσκονται εργαζόμενοι και πελάτες της τράπεζας.

