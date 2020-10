Το υπουργείο Υγείας της Κένυα εξέφρασε την αντίδρασή του προς τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, που φέρονται να ψεκάζουν τους μαθητές κατά του κορωνοϊού.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας προειδοποίησε τους διευθυντές σχολείων να μην ψεκάζουν μαθητές με απολυμαντικά ως μέρος των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν τη Δευτέρα στα σχολεία.

Ωστόσο, βίντεο, που είδε το φως της δημοσιότητας απεικονίζει μαθήτριες να έχουν στηθεί στην ουρά για να τις ψεκάσουν.

Το βίντεο που αναρτήθηκε από τοπική εφημερίδα στο Twitter, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων.

Ο αρμόδιος γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Rashid Aman, δήλωσε ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι κατάλληλες για τον άνθρωπο.

Παράλληλα, οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν συνιστούν τον ψεκασμό ανθρώπων καθώς είναι επιβλαβής για την υγεία τους.

