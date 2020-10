Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, ενώ η γειτονική χώρα εξέδωσε νέες NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

«Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει με τίποτα στο Αιγαίο και το ανατολικό Μεσόγειο. Η Ελλάδα ενοχλείται από τη δυναμική παρουσία της Τουρκίας και κάνει μονομερείς ενέργειες και προκλητικά βήματα», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Δεν θα υποχωρήσουμε, δεν θα ανεχθούμε λύση που αποκλείει την Τουρκία. Όσοι είδαν την αποφασιστικότητά μας στην ανατολική Μεσόγειο και κατάλαβαν ότι δεν θα υποχωρήσουμε με απειλές και εκβιασμούς, αποφάσισαν να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Νέες τουρκικές NAVTEX

Στο μεταξύ η Τουρκία συνεχίζει την τακτική των NAVTEX, εκδίδοντας νέες για άσκηση με ναυτικά πυρά.

Η ναυτική οδηγία που εξέδωσε ο υδατογραφικός σταθμός της Σμύρνης είναι για το διάστημα από τις 26 έως τις 28 Οκτωβρίου. Αφορά θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στη Σκύρο, τα Ψαρά, την Εύβοια και τη Χίο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Η τουρκική navtex για το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου

TURNHOS N/W : 1246/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2020 21:21)

TURNHOS N/W : 1246/20

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 26,27 OCT 20 FROM 0600Z TO 1300Z AND 28 OCT 20 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

Παράλληλα, η Τουρκία ανήγγειλε μία ακόμη άσκηση με πραγματικά πυρά (9-10/10), ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Είναι η τρίτη φορά που η γειτονική χώρα επιλέγει τη συγκεκριμένη περιοχή ανατολικά της Ρόδου, σε διεθνή και τουρκικά χωρικά ύδατα.

TURNHOS N/W : 1245/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2020 21:19)

TURNHOS N/W : 1245/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 09 AND 10 OCT 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr