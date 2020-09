Το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου τέθηκε στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν ο Σαρλ Μισέλ, η Άνγκελα Μέρκελ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τη Γερμανίδα Καγκελάριο και τον Τούρκο πρόεδρο, που ανακοινώθηκε χθες, πραγματοποιήθηκε στις 15:00, ώρα Βρυξελλών. Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Επικοινωνιών, κατά την τριμερή συνομιλία συμφωνήθηκε να γίνουν βήματα προς την έναρξη διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με τον Τούρκο πρόεδρο να σημειώνει πως οι ενέργειες της Αθήνας θα καθορίσουν την πρόοδο των συζητήσεων.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο Ερντογάν τόνισε πως οι ενέργειες για τη μείωση της έντασης και της έναρξης του διαλόγου για την Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να «προστατευθούν» με αμοιβαίο τρόπο και επεσήμανε πως η Τουρκία δίνει πάντα έμφαση στις διαπραγματεύσεις. «Οι προκλήσεις ενάντια στην κοινή λογική αποτελούν κίνδυνο», σημείωσε.

