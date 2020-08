Μια 34χρονη γυναίκα που ζούσε σε «απόλυτη φτώχεια» βρέθηκε νεκρή με το μωρό της να κλαίει δίπλα της, σε ένα διαμέρισμα, νότια της Γλασκώβης.

Η Mercy Baguma, αιτούσα άσυλο από την Ουγκάντα, έχασε την δουλειά της όταν έληξε η προσωρινή άδεια παραμονής της και βασιζόταν σε δωρεές τροφίμων από φίλους και φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ο ενός έτους γιος της έπασχε από υποσιτισμό και χρειαζόταν επείγουσα περίθαλψη σε νοσοκομείο. Πιστεύεται πως έκτοτε βρίσκεται υπό την φροντίδα του πατέρα του, που ζει επίσης στη Γλασκώβη.

Η African Challenge Scotland, φιλανθρωπική οργάνωση, κοινοποίησε μια σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων για τα έξοδα της κηδείας, περιγράφοντας ταυτόχρονα την Baguma ως «μια καταπληκτική μητέρα, αδερφή και φίλη που όλοι αγαπούσαν».

«Η Mercy έβαζε πάντα την οικογένειά της πάνω από όλα, ειδικά τον γιο της. Το χαμόγελό της έκανε τους πάντες να νιώθουν ευπρόσδεκτοι και άνετα. Είχε προβλήματα υγείας αλλά ο θάνατός της ήταν ξαφνικός και αναπάντεχος. Ας αναπαυθεί η ψυχή της εν ειρήνη», σχολίασε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter και δείχνει την 34χρονη να δέχεται τρόφιμα τον περασμένο Ιούνιο.

