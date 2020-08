Με γεωτρήσεις απειλεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντιδρώντας στη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που υπεγράφη στο Κάιρο την Πέμπτη.

Ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, όπου συμμετείχε σε προσευχή στην Αγία Σοφία, έξω από την οποία επέλεξε να ανεβάσει εκ νέου τους διπλωματικούς τόνους, λέγοντας πως η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου δεν έχει καμία αξία.

Αναφερόμενος στις τριμερείς επαφές Ελλάδας, Τουρκίας και Γερμανίας που είχε κινήσει πριν λίγες εβδομάδες το Βερολίνο, ο Ερντογάν είπε για Ελλάδα και Αίγυπτο: «Δεν εμπιστεύομαι αυτές τις πλευρές, και δεν θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους [...] Στέλνουμε το Barbaros πίσω στη θάλασσα. Δεν κρατούν τις υποσχέσεις τους και συνέχεια παραπονιούνται στην καγκελάριο Μέρκελ. Ενημερώσαμε την καγκελάριο ότι επιστρέφουμε (σ.σ στις γεωτρήσεις)».

Turkey had paused hydrocarbon exploration efforts upon German Chancellor Merkel's request for a solution, President Erdoğan says, but drilling to resume immediately as Athens, Cairo go back on their word pic.twitter.com/9gxLdVYvQg