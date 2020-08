Αποθέματα σιτηρών για «λίγο λιγότερο» από έναν μήνα διαθέτει πλέον ο Λίβανος μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, που κατέστρεψε τα κεντρικά σιλό.

«Αναζητούμε αποθηκευτικούς χώρους», είπε στο Reuters ο υπουργός Οικονομίας Ραούλ Νέχμε προσθέτοντας ότι ο Λίβανος χρειάζεται αποθέματα για τουλάχιστον τρεις μήνες για να υπάρξουν οι προϋποθέσεις διατροφικής ασφάλειας.

Η έκρηξη, που μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 100 άτομα, ανάμεσά τους και μία Ελληνίδα, η ισχυρότερη που σημειώθηκε ποτέ στην Βηρυτό, μετέτρεψε την περιοχή σε ερείπια αχρηστεύοντας το κεντρικό λιμάνι εισόδου για τις εισαγωγές ειδών διατροφής για τα έξι εκατομμύρια των κατοίκων του Λιβάνου.

Τα σιλό της Βηρυτού είχαν δυναμικότητα 120.000 τόνων σιτηρών, σύμφωνα με τον Αχμεντ Τάμερ, διευθυντή του λιμανιού της Τρίπολης, της δεύτερης σε μέγεθος πόλης της χώρας.

Το λιμάνι της Τρίπολης, το δεύτερο σε μέγεθος λιμάνι του Λιβάνου, δεν διαθέτει υποδομές αποθήκευσης, αλλά αποθέματα σιτηρών μπορούν να μεταφερθούν σε αποθήκες που απέχουν 2 χιλιόμετρα από το λιμάνι.

Πριν από την έκρηξη, τα σιλό της Βηρυτού δεν περιείχαν παρά 15.000 τόνους σιταριού, καθώς ορισμένοι μύλοι είχαν ξεφορτώσει απευθείας φορτία εξαιτίας καθυστέρησης στην έκδοση πιστωτικών επιστολών για πληρωμή, δήλωσε ο Αχμεντ Χατίτ, ο επικεφαλής της ένωσης εισαγωγέων σιτηρών στον εφημερίδα Al-Akhbar.

Οι υπάρχουσες ποσότητες επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς για ενάμισι μήνα, ενώ τέσσερα πλοία που μεταφέρουν 28.000 τόνους σιτηρών δεν έχουν ελλιμενισθεί, εξήγησε.

Οι αρχές του Λιβάνου επιδιώκουν την μεταφορά των τεσσάρων πλοίων στην Τρίπολη, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομίας στο δίκτυο LBCI.

Περίπου 300 χιλ άστεγοι από την καταστροφή

Η έκρηξη, που σε αρκετούς έφερε μνήμες πολέμου, όπως κατέθεσαν στις συγκλονιστικές τους μαρτυρίες, άφησε άστεγους 300.000 ανθρώπους, δήλωσε ο κυβερνήτης της Βηρυτού στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο Marwan Aboud πρόσθεσε ότι το εκτιμώμενο κόστος της έκρηξης κυμαίνεται μεταξύ 3 δισεκατομμυρίων και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ζημιές να εξαπλώνονται στη μισή πόλη.

Οι φωτογραφίες από την πόλη δείχνουν ολόκληρους δρόμους κατεστραμμένους, ενώ οι άνθρωποι μοιράζονται στα social media εικόνες μέσα στα σπίτια τους που αποκαλύπτουν εικόνες απόλυτης καταστροφής με θρυμματισμένα παράθυρα, πόρτες κλ.π.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που ανάρτησε ο ανταποκριτής του Economist της Μέσης Ανατολής, Gregg Calstrom από το διαμέρισμά του.

State of my flat in Beirut. And all the flats in my building, the hospital across the street, the whole area. Glass and debris still falling off buildings. Entire neighborhood just devastated. pic.twitter.com/gXV7YJoHOR