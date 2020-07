Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάθισαν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, στη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά το αδιέξοδο που κατέληξαν οι χθεσινές πολύωρες συζητήσεις.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, παρουσίασε μία νέα συμβιβαστική πρόταση το πρωί του Σαββάτου, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Δανίας και της Σουηδίας.

Στη νέα πρόταση, σύμφωνα με το Politico, «μετακινούνται» 50 δισεκατομμύρια ευρώ από το πακέτο των επιχορηγήσεων σε εκείνο που θα δοθεί σε μορφή δανείων. Το σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης παραμένει στα 750 δισεκατομμύρια, αλλά οι επιχορηγήσεις μειώνονται στα 450 δισ. ευρώ (από 500 δισ.), σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν.

Το «σούπερ χειρόφρενο»

Επίσης, ο συμβιβασμός που προτείνει ο Σαρλ Μισέλ περιλαμβάνει και ένα «σούπερ χειρόφρενο», όπως αποκαλείται, στο πλαίσιο της εποπτείας για τις επιδοτήσεις, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει και τη σύμφωνη γνώμη του Ολλανδού πρωθυπουργού, Μαρκ Ρούτε.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι αν μια χώρα έχει ένσταση για την εκταμίευση χρηματοδότησης, μπορεί εντός τριών ημερών να πάει το θέμα χωρίς καθυστέρηση είτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είτε στο Εcofin. Ο Ρούτε απαιτεί να υπάρχει ομόφωνη απόφαση για τις εκταμιεύσεις. Όμως, σε αυτό αντιδρούν αρκετές χώρες- ανάμεσά τους η Ιταλία και η Ισπανία- ενώ η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό νομικά.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτή η συμβιβαστική πρόταση του Σαρλ Μισέλ θα φέρει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά μπορούν να δώσουν νέα πνοή στις συζητήσεις, έπειτα από την ελάχιστη πρόοδο που καταγράφηκε την Παρασκευή, σημειώνει το Politico.

Ο Μισέλ και οι δύο βασικοί υποστηρικτές του- ο Εμανουέλ Μακρόν και η Άνγκελα Μέρκελ- ελπίζουν ότι οι προτάσεις θα είναι αρκετές για να βγουν οι διαπραγματεύσεις από το αδιέξοδο. Το πρωί του Σαββάτου, πριν από την έναρξη των εργασιών της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Γερμανίδα καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος συναντήθηκαν με τους πρωθυπουργούς της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ και Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε, παρουσία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

