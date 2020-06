Περισσότεροι από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά από βίαιες διαδηλώσεις στο Λονδίνο το Σάββατο, δήλωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Η αστυνομία δέχτηκε επίθεση από διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους ήταν ακροδεξιοί, αφού χιλιάδες συγκεντρώθηκαν ισχυριζόμενοι ότι προστατεύουν αγάλματα ενώ ήταν σε εξέλιξη πορεία κατά του ρατσισμού. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε: «Η ρατσιστική βία δεν έχει θέση στους δρόμους μας».

Σε εξέλιξη είναι επίσης έρευνα για έναν άνδρα που εμφανίστηκε να ουρεί δίπλα σε ένα μνημείο του Keith Palmer, του αστυνομικού ο οποίος σκοτώθηκε στην τρομοκρατική επίθεση του Γουέστμινστερ το 2017. Ξεχωριστά το Σάββατο, πραγματοποιήθηκαν πολλές ειρηνικές διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού στο Λονδίνο και σε όλη τη χώρα.

