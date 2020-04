Ο βετεράνος του Παγκόσμιου Πολέμου, ο Τομ Μουρ, που συγκέντρωσε εκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, γιόρτασε τα 100α του γενέθλια.

Ο Captain Tom όπως των αποκαλούν έγινε γνωστός όταν ξεκίνησε έρανο για να συγκεντρώσει αρχικά 1.000 λίρες και να τις προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού.

Σύντομα η προσπάθειά του έγινε viral και πλέον έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 30 εκατ. λίρες.

Σήμερα στα γενέθλιά του μία ακόμα τιμή: ανακηρύχθηκε ως επίτιμο μέλος της εθνικής ομάδας κρίκετ της Βρετανίας.

Ο Μουρ περπάτησε 100 γύρους γύρω από τον κήπο του αυτόν τον μήνα για να συγκεντρώσει χρήματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Πλέον το ποσό που έχει συγκεντρώσει ανέρχεται στα 37,53 εκατομμύρια δολάρια και έχει ήδη κερδίσει τις καρδιές και τον θαυμασμό ενός ολόκληρου έθνους που χτυπήθηκε σκληρά από τον ιό.

«Ο Captain Tom, ο παλμός του έθνους ... Στα γενέθλιά του, τον κάνουμε επίσημο μέλος της ομάδας κρίκετ της Αγγλίας», δήλωσε ο πρώην αρχηγός της ομάδας Μάικλ Βον σε τηλεοπτική κλήση, όπου συνομίλησε με τον βετεράνο.

Ο Μουρ παρευρέθηκε στην εικονική τελετή, φορώντας το γεμάτο μετάλλια σακάκι του.

«Έχετε κάνει τόσα πολλά για τη χώρα, συγκεντρώσατε τόσα χρήματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα μπορώ να σας αποκαλώ και επίσημα επίτιμο μέλος της ομάδας κρίκετ της Αγγλίας» είπε ο Βον.

Οι ομάδες και οι οδηγοί της Formula 1 έστειλαν επίσης ευχές στον Μουρ για τα γενέθλιά του, καθώς και ο ίδιος είναι μεγάλος θαυμαστής της ομάδας McLaren.

Με την αναστολή αθλητικών εκδηλώσεων παγκοσμίως, το επίτευγμα του Μουρ τον έβαλε και στη θέση του υποψηφίου διεκδικώντας το βραβείο της Αθλητικής Προσωπικότητας της Χρονιάς από το BBC.

Ο Βρετανός επαγγελματίας παλαιστής Ντρου Μάκιντάιρ, ο οποίος πρόσφατα στέφθηκε πρωταθλητής της του WWE, αποκάλυψε επίσης ότι έφτιαξαν μία ειδικά σχεδιασμένη ζώνη πάλης για τον Μουρ.

Ο Captain Tom, είδωλο πλέον της Βρετανίας, ευχαρίστησε με τη σειρά του μέσω twitter για την υπέροχη μέρα στα 100α γενέθλιά του.

What a wonderful day full of well wishes, kindness and plenty of cake! Can't think of a better way to finish than clapping extra loudly for all the @NHSuk heroes who continue to do such a magnificent job for us all#100thbirthday#ClapForOurCarers#TomorrowWillBeAGoodDay pic.twitter.com/JgcJAYUrvx