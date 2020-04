Μάσκες και έλεγχοι θερμοκρασίας: οι Κινέζοι μαθητές λυκείων και κολεγίων επέστρεψαν σήμερα υπό αυστηρά μέτρα προστασίας στα σχολεία τους στις μητροπόλεις του Πεκίνου και της Σαγκάης έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες παρατεταμένων διακοπών λόγω της επιδημίας.

«Είμαι χαρούμενη, είχα τόσο καιρό να δω τους συμμαθητές μου», λέει χαμογελαστή η Χανκ Χουάν, 18 ετών, μπροστά από το λύκειο Σενζινγκλούν, στο ανατολικό τμήμα της κινεζικής πρωτεύουσας. «Μου έλειψαν πολύ», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο φορώντας μάσκα στο πρόσωπο και αθλητική φόρμα ομοιόμορφη με αυτήν όλων των μαθητών της σχολικής μονάδας. Η Κίνα, η πρώτη χώρα που επλήγη από την Covid-19, έκλεισε τα σχολεία στα τέλη Ιανουαρίου λίγο πριν από το κινεζικό Νέο Έτος και τα μαθήματα διεξάγονταν από τότε διαδικτυακά. Οι αραιοκατοικημένες επαρχίας Τσινγκχάι (βορειοδυτικά) και Γκουιντζού (νοτιοδυτικά) ήταν οι πρώτες που ξεκίνησαν σταδιακά τον Μάρτιο να οργανώνουν την επιστροφή στα σχολεία.

Στο Πεκίνο, μόνο οι μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου επετράπη σήμερα να επιστρέψουν στα σχολεία τους προκειμένου να προετοιμαστούν για το "gaokao", τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, τις πιο σημαντικές εξετάσεις της σχολικής εκπαίδευσης για τους Κινέζους. Στη Σαγκάη, οι μαθητές της τελευταίας τάξης του κολεγίου επέστρεψαν επίσης στα θρανία. Μπορεί η Κίνα να τιθάσευσε την εξάπλωση του ιού, που προκάλεσε επισήμως 4.633 θανάτους στο έδαφός της, όμως η χώρα φοβάται ένα δεύτερο κύμα μολύνσεων με τα λεγόμενα «εισαγόμενα» κρούσματα, στην πλειονότητά τους Κινέζους που επιστρέφουν στη χώρα.

Και ο φόβος του ιού είναι πάντα αισθητός στο Πεκίνο, με καραντίνα 14 ημερών να επιβάλλεται σε όποιον φθάνει στην πόλη. Μπροστά στην είσοδο του λυκείου Σενζινγκλούν, ένας υπάλληλος ψεκάζει με απολυμαντικό το πεζοδρόμιο. Στο όνομα της απόστασης η επιστροφή στα θρανία γίνεται ανά μικρές ομάδες «χωρίς αγκαλιές και φιλιά», λέει με λύπη ο Σιάο Σούχαν, ένα αγόρι ντυμένο με λευκή φόρμα και μαύρο μπλουζάκι. Τους μαθητές υποδέχεται προσωπικό με ειδικές στολές προτού περάσουν σε ένα αντίσκηνο απολύμανσης.

«Έφερα μάσκες, σακούλες σκουπιδιών και απολυμαντικό», εξηγεί ο Μενγκ Σιανγκάο, ένας μαθητής λυκείου που ξαναπήρε σήμερα το μετρό έπειτα από μήνες. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, όλοι οι μαθητές θα πρέπει να υποβάλλονται σε θερμομέτρηση. Σε πλάνα που μετέδωσε η Ημερησία του Πεκίνου, οι μαθητές λυκείου κάθονται στις τάξεις σε θρανία που απέχουν το ένα από το άλλο. Φοράνε μάσκα στο πρόσωπο.

Στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, ένα βίντεο που γυρίστηκε στη Χανγκζού (ανατολικά) δείχνει μικρούς μαθητές να φοράνε αστεία καπέλα με κεραίες ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ενός μέτρου από τους συμμαθητές τους. Στη Σανγκάη, πολλά σχολικά συγκροτήματα προέβλεψαν τη δημιουργία ειδικών αιθουσών για την απομόνωση των μαθητών που παρουσιάζουν «διακυμάνσεις θερμοκρασίας» διαβεβαιώνει το υπουργείο.

