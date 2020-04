Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε ότι τερματίζει την εκστρατεία για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2020.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNBC, ο Σάντερς ανακοίνωσε το γεγονός κατά τη διάρκεια διάσκεψης με τους συνεργάτες του, ενώ θα πραγματοποιήσει ομιλία αργότερα μέσα στην ημέρα. «Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε σήμερα σε ολόκληρη την ομάδα του ότι ακυρώνει την εκστρατεία του για την προεδρία», ανακοίνωσε η ομάδα της εκστρατείας του. Η εκστρατεία τελειώνει, ο αγώνας συνεχίζεται», τόνισε η ανακοίνωση της προεκλογικής ομάδας του γερουσιαστή.

Η απόφαση του γερουσιαστή από το Βερμόντ σημαίνει ο αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2020 θα είναι ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επί Μπαράκ Ομπάμα, Τζο Μπάιντεν.

Please join me at 11:45 a.m. ET for a special message to our supporters, live on our social media and https://t.co/vreIiWfeoS .

Σημειώνεται ότι οι δημοσκοπήσεις που διεξάγονται στις ΗΠΑ δεν του προσφέρουν ελπίδες. Από τότε που ο Τζο Μπάιντεν επικράτησε στην Αριζόνα, στη Φλόριντα και στο Ιλινόι, ο Σάντερς βρίσκεται πίσω από τον πρώην αντιπρόεδρο με διψήφια διαφορά σε κάθε παναμερικανική δημοσκόπηση.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!