Νέο αρνητικό ημερήσιο ρεκόρ κατέγραψε σήμερα η Μεγάλη Βρετανία, με 684 νεκρούς από τον κορωνοϊό σε διάστημα 24 ωρών.

Ο νέος αυτός απολογιασμός ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των θανάτων στους 3.605, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του υπουργείου, από τις 9 (τοπική ώρα) το πρωί της Παρασκευής συνολικά 173.884 άνθρωποι υποβλήθηκαν σε τεστ, εκ των οποίων 38.168 διαγνώστηκαν θετικοί στον Covid-19.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:



As of 9am 3 April, a total of 173,784 people have been tested of which 38,168 tested positive.



As of 5pm on 2 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 3,605 have sadly died. pic.twitter.com/vmTosNMPyS